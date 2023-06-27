أفلام عيد الأضحى فى السينمات المصرية 2023.. كوميديا واكشن ورومانسي

حالة رواج شديدة تشهدها قاعات السينما هذه الفترة بانطلاق موسم عيد الأضحى الذي بدأ بعرض فيلمي “بيت الروبي” و"البعبع"، حيث يتنافس أربعة أعمال مختلفة على تصدر شباك التذاكر خلال هذا الموسم وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل أفلام عيد الأضحى في السينمات المصرية 2023.

أفلام عيد الأضحى في السينمات المصرية 2023

ويتنافس خلال الماراثون أربعه أفلام سينمائية تتناول قصص متنوعة ما بين الاكشن والكوميديا والرومانسية بمواضيع مختلفة ومميزة .

ويشارك في الموسم فيلم “بيت الروبي”، وهو عمل ينتمي لأعمال الكوميديا ويتناول قصة شخص يتحول لبلوجر على السوشيال ميديا على محض الصدفة، ويجسد شخصيته كريم عبدالعزيز، ويلعب شقيقة كريم محمود عبدالعزيز شخصية كوافير ، وقد عرض هذا العمل منذ أيام قليلة وحقق 18 مليون جنية وهو من إخراج بيتر ميمي.

وخلال الماراثون الحالي يشارك فيلم “البعبع” لأمير كرارة والذي يتناول قصة مجرم يحاول أن يتوب عما فعله طوال حياته ليقابل صيدلانيه تحاول مساعدته ودعمه في حياته إلا أنها تقع في العديد من المشاكل المختلفة .

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

ويظهر النجم تامر حسني خلال الموسم بفيلم “تاج”، والذي يظهر خلاله بدور الشخص الخارق الذي يستطيع ان يفعل كل شىء في الدنيا سواء بالطيران او القوة الجسمانية أو أي شيء آخر، في إطار من الكوميديا و الساسبنس والأكشن الذي يظهر في نهاية الفيلم.

العمل من إخراج سارة وفيق وبطولة تامر حسني وساندي ودينا الشربيني ومن تأليف تامر حسني وهو من يقدم الموسيقى التصويرية للعمل.

ويشارك في الموسم فيلم “مستر اكس” وهو العمل الذي يضع فهمي في تحدي جديد عقب عثرات سابقة ليظهر برفقة زوجته هنا الزاهد التي تجسد شخصية محامية والعمل من تأليف أماني التونسي.