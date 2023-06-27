منافسة شرسة.. تفاصيل طرح أفلام عيد الأضحى في دور العرض السينمائي

ساعات قليلة وينطلق موسم عيد الأضحى، بطرح 4 أعمال سينمائية، تتنوع ما بين الكوميديا والأكشن.

أفلام عيد الأضحى 2023

يعرض فيلم “بيت الروبي” في اكثر من 101 دور عرض سينمائي، بالقاهرة ومختلف المحافظات، وذلك منذ اسبوع محققًا 18 مليون جنيه، ليتصدر الإيرادات قبل أن ينطلق الموسم.

ويعرض فيلم “تاج” للنجم تامر حسني مساء اليوم الثلاثاء، في أكثر من 90 دور عرض سينمائي ايضًا، وهو العمل الذي ينتظره الجمهور المحب لتامر، والذي حاول من خلاله تغير جلده تمامًا ويلعب خلاله شخصية سوبرهيرو، يحاول معرفة الفرق بين الخير والشر لينتصر الخير في تصرفاته في نهاية الامر، وذلك في إطار من السابنس والكوميديا، والعمل سيعرض ايضَا في الخليج في نفس اليوم ما بين السعودية والامارات وقطر والكويت وغيرها .

ويعرض فيلم “البعبع” للنجم أمير كرارة في أكثر من 90 دور عرض في مختلف المحافظات، انطلق العرض الخاص بالفيلم مساء أمس الاثنين بإحدى سينمات التجمع الخامس.

ويعرض فيلم “مستر إكس” للنجم أحمد فهمى، وهو العمل الذي يظهر خلاله مع زوجته هنا الزاهد، في أكثر من 65 دور عرض سينمائي، بين القاهرة والمحافظات.