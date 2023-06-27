ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منافسة شرسة.. تفاصيل طرح أفلام عيد الأضحى في دور العرض السينمائي

عيد الاضحى
عيد الاضحى

ساعات قليلة وينطلق موسم عيد الأضحى، بطرح 4 أعمال سينمائية، تتنوع ما بين الكوميديا والأكشن.

أفلام عيد الأضحى 2023

يعرض فيلم “بيت الروبي” في اكثر من 101 دور عرض سينمائي، بالقاهرة ومختلف المحافظات، وذلك منذ اسبوع محققًا 18 مليون جنيه، ليتصدر الإيرادات قبل أن ينطلق الموسم.

ويعرض فيلم “تاج” للنجم تامر حسني مساء اليوم الثلاثاء، في أكثر من 90 دور عرض سينمائي ايضًا، وهو العمل الذي ينتظره الجمهور المحب لتامر، والذي حاول من خلاله تغير جلده تمامًا ويلعب خلاله شخصية سوبرهيرو، يحاول معرفة الفرق بين الخير والشر لينتصر الخير في تصرفاته في نهاية الامر، وذلك في إطار من السابنس والكوميديا، والعمل سيعرض ايضَا في الخليج في نفس اليوم ما بين السعودية والامارات وقطر والكويت وغيرها .

ويعرض فيلم “البعبع” للنجم أمير كرارة في أكثر من 90 دور عرض في مختلف المحافظات، انطلق العرض الخاص بالفيلم مساء أمس الاثنين بإحدى سينمات التجمع الخامس.

ويعرض فيلم “مستر إكس” للنجم أحمد فهمى، وهو العمل الذي يظهر خلاله مع زوجته هنا الزاهد، في أكثر من 65 دور عرض سينمائي، بين القاهرة والمحافظات.

الفنانة ياسمين صبري أمير كرارة فيلم “بيت الروبي” فيلم “البعبع” فيلم م فيلم “تاج” لفنانة ياسمين صبري أفلام عيد الأضحى 2023

الأكثر قراءة

"كولر" يطلب تسويق 17 لاعبًا من الأهلى خلال الانتقالات الصيفية

"التعليم" تنبه طلاب الثانوية العامة: لا تنسوا.. الامتحانات مستمرة فى العيد

«دموع في ليلة العيد».. «الدستور» ترصد كواليس انهيار عقار الإسكندرية

«خذت حقي بذراعي».. شاب يقيد زميله ويذبحه بسبب الدين في بدر

"أبويا مدمن وأمى سيئة السمعة".. طفل يبلغ الشرطة عن أسرته فى أكتوبر

خالفت القانون.. اعترافات المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالشروق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

اهلا يونيو.. شهر الاعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟