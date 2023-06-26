ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بين الأكشن والكوميديا.. كيف تظهر بطلات أفلام عيد الأضحى؟

ياسمين صبري
ياسمين صبري

انتعشت الساحة السينمائية، مؤخراً، بأكثر من عمل فني متنوع، بين الكوميديا والأكشن والدراما، بمشاركة كبار النجمات ذوات الشخصيات المختلفة في أفلام موسم عيد الأضحى 2023.

أفلام عيد الأضحى 2023

شهدت البطولة النسائية تواجد نجمات ذات شعبية كبيرة في الساحة الفنية، وأولى هذه النجمات نور اللبنانية التي تلعب دور البطولة في فيلم "بيت الروبي"، الذي يعد بمثابة عودة قوية لنور بعد غياب خمس سنوات، حيث عادت مع الفنان محمد هنيدي بفيلم "نبيل الجميل"، وتعود مع كريم عبدالعزيز بشخصية دكتورة أمراض نساء وتوليد في دور امتلأ بالدراما ونالت عليه إشادات عديدة عقب عرض فيلمها في دور العرض السينمائي هذه الفترة.

وعلى نفس النهج، تظهر النجمة دينا الشربيني ضمن أحداث فيلم "تاج" مع الفنان تامر حسني، حيث تجسد خلال أحداثه دور مدرسة موسيقى تتعرف على تاج وتقع في غرامه، وتحدث بينهما العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، ويشهد هذا العمل عودة الشربيني للموسم الأعياد عقب ظهورها في فيلم "يوم ١٣" مع الفنان أحمد داوود والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي.

فيما تلعب الفنانة ياسمين صبري دور فتاة صيدلانية تدخل في صراع مع مجرم تائب عن الأجرام يقع في العديد من المشاكل التي تجد نفسها فيها، حيث تقدم صبري بعض المشاهد الأكشن التي تقوم فيها بالجري والضرب بطريقة مميزة وجديدة عليها بشكل يغير جلدها تمامًا.

وأخيرًا تظهر الفنانة هنا الزاهد مع زوجها الفنان أحمد فهمي في عمل ينتمي لأعمال الكوميديا الممزوجة بالرومانسية، حيث تلعب خلال الفيلم دور محامية تعمل في مهنة المحاماة بشكل مختلف وتدخل في العديد من الصراعات والمواقف الكوميدية، وتنشأ قصة حب بينها وبين رجل عصابات أحمد فهمي وسط صراع كبير طوال العمل تدخل فيه بشكل كوميدي.

أفلام موسم عيد الأضحى الفنان محمد هنيدي الفنان تامر حسني الفنانة ياسمين صبري الفنانة هنا الزاهد النجمة دينا الشربينى لفنانة ياسمين صبري ياسمين صبرى أفلام عيد الأضحى 2023

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحل أزمة تذاكر قطارات الصعيد

"انشطار نصفى" وراء انهيار "عقار الإسكندرية".. والمحافظ يصل موقع الحادث (صور)

التعاملات الصباحية| أسعار طبق البيض اليوم الاثنين 26-6-2023

حريق أسفل أنقاض "عقار الإسكندرية" المنهار (صور)

موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى للبنوك 2023

الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع "عقار الإسكندرية" المنهار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

وائل لطفي

الطريق لـ٣٠ يونيو

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟