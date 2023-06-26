بين الأكشن والكوميديا.. كيف تظهر بطلات أفلام عيد الأضحى؟

انتعشت الساحة السينمائية، مؤخراً، بأكثر من عمل فني متنوع، بين الكوميديا والأكشن والدراما، بمشاركة كبار النجمات ذوات الشخصيات المختلفة في أفلام موسم عيد الأضحى 2023.

أفلام عيد الأضحى 2023

شهدت البطولة النسائية تواجد نجمات ذات شعبية كبيرة في الساحة الفنية، وأولى هذه النجمات نور اللبنانية التي تلعب دور البطولة في فيلم "بيت الروبي"، الذي يعد بمثابة عودة قوية لنور بعد غياب خمس سنوات، حيث عادت مع الفنان محمد هنيدي بفيلم "نبيل الجميل"، وتعود مع كريم عبدالعزيز بشخصية دكتورة أمراض نساء وتوليد في دور امتلأ بالدراما ونالت عليه إشادات عديدة عقب عرض فيلمها في دور العرض السينمائي هذه الفترة.

وعلى نفس النهج، تظهر النجمة دينا الشربيني ضمن أحداث فيلم "تاج" مع الفنان تامر حسني، حيث تجسد خلال أحداثه دور مدرسة موسيقى تتعرف على تاج وتقع في غرامه، وتحدث بينهما العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، ويشهد هذا العمل عودة الشربيني للموسم الأعياد عقب ظهورها في فيلم "يوم ١٣" مع الفنان أحمد داوود والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي.

فيما تلعب الفنانة ياسمين صبري دور فتاة صيدلانية تدخل في صراع مع مجرم تائب عن الأجرام يقع في العديد من المشاكل التي تجد نفسها فيها، حيث تقدم صبري بعض المشاهد الأكشن التي تقوم فيها بالجري والضرب بطريقة مميزة وجديدة عليها بشكل يغير جلدها تمامًا.

وأخيرًا تظهر الفنانة هنا الزاهد مع زوجها الفنان أحمد فهمي في عمل ينتمي لأعمال الكوميديا الممزوجة بالرومانسية، حيث تلعب خلال الفيلم دور محامية تعمل في مهنة المحاماة بشكل مختلف وتدخل في العديد من الصراعات والمواقف الكوميدية، وتنشأ قصة حب بينها وبين رجل عصابات أحمد فهمي وسط صراع كبير طوال العمل تدخل فيه بشكل كوميدي.