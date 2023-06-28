موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في البنوك والقطاعين الخاص والعام

يبدأ اليوم ثاني أيام أجازة عيد الاضحى 2023 لكل من القطاع الخاص والعام والبنوك في جمهورية مصر العربية، وكان أمس الثلاثاء أول أيام إجازة العيد الكبير 2023 بالتزامن مع وقفة عرفة.

اجازة عيد الاضحى 2023

وتعتبر إجازة عيد الاضحى 2023 من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين الدولة، أما بالنسبة للقطاع الخاص يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

موعد انتهاء اجازة عيد الاضحى 2023 للقطاع الحكومي

بالنسبة للقطاع الحكومي يحين موعد انتهاء اجازة عيد الاضحى 2023 يوم الاثنين 3 يوليو ويتم استئناف العمل يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو، ذلك طبقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد انتهاء اجازة العيد 2023 للقطاع الخاص

أما بالنسبة للقطاع الخاص يحين موعد انتهاء اجازة العيد 2023 يوم الاحد 2 يوليو ويتم استئناف العمل من اليوم التالي، وفقا لما أعلنت وزارة العمل أن تبدأ اجازة العيد 2023 اعتباراً من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، حتى يوم الأحد 2 يوليو 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة، واعتبار يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 بدلا من إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

موعد عودة العمل في البنوك

ويأتي موعد عودة العمل في البنوك بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى 2023 يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 حيث تنتهي الاجازة يوم الاثنين 3 يوليو وفقا لقرار البنك المركزي المصري الذي قرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٣.