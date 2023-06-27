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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف يمكن لطلاب الثانوية العامة استغلال إجازة عيد الاضحى؟.. خبير تربوى يجيب

امتحانات
امتحانات

قال الخبير التربوي، الدكتور عاصم حجازى، إن إجازة عيد الأضحى تعتبر فرصة جيدة يجب على طلاب الثانوية العامة 2023، استغلالها، لاستعادة النشاط وتحقيق أكبر قدر من الاسترخاء الذهني وشحن الطاقة، لمواصلة أداء باقي الامتحانات بشكل جيد.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه على الطلاب مراعاة عدم التوسع في الزيارات لما تستلزمه من جهد بدني، كذلك الحرص على تجنب ضياع الوقت في تبادل الرسائل عبر وسائل التواصل المختلفة لأنها تستهلك وقت وتركيز الطالب".

وأضاف: “يجب أيضًا، تجنب الإفراط والتفريط في كل من جانبي المذاكرة والترفيه فالانضباط في الاحتفال بمظاهر العيد مطلوب”.

وتابع محذرًا من الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والحفاظ على تناول غذاء صحي متوازن، مع توزيع مهام المذاكرة على جميع أيام الإجازة، وعلى الطالب عدم إهمال المذاكرة خلال أيٍ من أيام الإجازة للحفاظ على التهيؤ الذهني".

وشدد الخبير التربوي على تقليل الزيارات المنزلية والحفاظ على التزام الهدوء التام وضرورة الخروج في صباح يوم العيد للترفيه في الأماكن المفتوحة ولكن دون بذل مجهود بدني كبير".

ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى استمرار الامتحانات بعد انتهاء إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، الامتحان في مادة الفيزياء لشعبتي (العلوم والرياضيات)، ومادة التاريخ للشعبة (الأدبية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان الفلسفة فترة أولى، وامتحان المنطق فترة ثانية.

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