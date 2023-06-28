سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28-6-2023

سجل سعر الدولار خلال التعاملات الرسمية اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيهًا للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيهًا، وسجل في البنك التجاري الدولي سعر 30.85 جنيهًا للشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

وسجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا، وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية سعر 30.85 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا، وسجل في بنك قطر الوطني الأهلي QNB سعر 30.85 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيهًا.