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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بهجة ذبح الأضاحى عقب أداء صلاة عيد الأضحى (صور)

ذبح الأضاحى عقب أداء
ذبح الأضاحى عقب أداء صلاة العيد

توجه المواطنون عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى ذبح الأضاحي الخاصة بالزبائن في شوارع المدينة.

وتجمع المواطنون بعد شراء أضاحيهم أمام محلات الجزارة لمتابعة لحظات الذبح برفقة عائلاتهم وأصدقاءهم، في مشهد مبهج لتنفيذ سنة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ قرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية رقم 198 لسنة 2023، بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك، والذي يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة بيع وعرض اللحوم، وإقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، وفي حالة المخالفة يقوم الحي المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخلال فترة إجازة العيد في كافة القطاعات، وتنعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بشكل دائم على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال أي شكاوي طارئة والتعامل معها في الحال.

ذبح الأضاحى عقب أداء صلاة العيد
ذبح الأضاحى عقب أداء صلاة العيد
ذبح الأضاحى عقب أداء صلاة العيد
ذبح الأضاحى عقب أداء صلاة العيد
ذبح الأضاحى عقب أداء صلاة العيد
ذبح الأضاحى عقب أداء صلاة العيد
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