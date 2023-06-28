ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية طوال أيام إجازة عيد الأضحى

وزير التموين
وزير التموين

قررت وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية مد مواعيد المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى، معلنة استمرار فتح المجمعات أمام المواطنين خلال أيام الإجازة.

مواعيد المجمعات الاستهلاكية

وتفتح المجمعات الاستهلاكية أبوابها خلال إجازة عيد الأضحى يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً بنفس مواعيدها المعتادة طوال أيام الشهر، لإتاحة السلع واللحوم للمواطنين.


أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين

وتضخ وزارة التموين من خلال مخازن الجملة السلع الأساسية في المنافذ والمجمعات، لضمان استمرار توافر السلع الاستراتيجية «الزيت والأرز والسكر»، فضلا عن اللحوم التي تضخها بأسعار مخفضة للمواطنين، وأسعارها كالتالي؛ 195 جنيها سعر كيلو اللحوم السوداني الطازجة، 160 جنيها سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة، 130 جنيها سعر كيلو اللحوم الهندي المجمدة، 250 جنيها سعر كيلو اللحم الضأن المبرد.

مراقبة مواعيد العمل
 

وتراقب وزارة التموين من خلال غرفة عمليات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، انتظام العمل في المجمعات الاستهلاكية، ‏لمتابعة موقف ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة تكفى الاستهلاك المحلى لمدة 3.4 شهر، كما تعاقدت الوزارة على 25 ألف طن برازيلى تكفى الاستهلاك في المجمعات الاستهلاكية لأكثر من عام.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم، سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول إفريقية، بالإضافة إلى ‏الهند والسودان وجيبوتى وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.

التموين المجمعات الاستهلاكية إجازة عيد الأضحى المجمعات عيد الأضحى السلع الاستراتيجية

الأكثر قراءة

"لجأت له".. "دليفرى" يستدرج قاصرًا بـ"طعم الزواج" ويهتك عرضها فى أكتوبر

بمناسبة عيد الأضحى.. الإفراج عن 2374 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل

سقوط "نشال الموسكى" فى قبضة الشرطة

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في البنوك والقطاعين الخاص والعام

17 مليون جنيه إسترلينى.. تفاصيل انتقال "ميندى" حارس تشيلسى إلى أهلى جدة

جوارديولا وأسرته فى الصوت والضوء بمعبد فيلة فى أسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟