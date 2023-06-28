التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية طوال أيام إجازة عيد الأضحى

قررت وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية مد مواعيد المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى، معلنة استمرار فتح المجمعات أمام المواطنين خلال أيام الإجازة.

مواعيد المجمعات الاستهلاكية

وتفتح المجمعات الاستهلاكية أبوابها خلال إجازة عيد الأضحى يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءً بنفس مواعيدها المعتادة طوال أيام الشهر، لإتاحة السلع واللحوم للمواطنين.



أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين

وتضخ وزارة التموين من خلال مخازن الجملة السلع الأساسية في المنافذ والمجمعات، لضمان استمرار توافر السلع الاستراتيجية «الزيت والأرز والسكر»، فضلا عن اللحوم التي تضخها بأسعار مخفضة للمواطنين، وأسعارها كالتالي؛ 195 جنيها سعر كيلو اللحوم السوداني الطازجة، 160 جنيها سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة، 130 جنيها سعر كيلو اللحوم الهندي المجمدة، 250 جنيها سعر كيلو اللحم الضأن المبرد.

مراقبة مواعيد العمل



وتراقب وزارة التموين من خلال غرفة عمليات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، انتظام العمل في المجمعات الاستهلاكية، ‏لمتابعة موقف ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كميات كبيرة من الدواجن المجمدة تكفى الاستهلاك المحلى لمدة 3.4 شهر، كما تعاقدت الوزارة على 25 ألف طن برازيلى تكفى الاستهلاك في المجمعات الاستهلاكية لأكثر من عام.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقد على توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة لتوفيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

كما نوعت وزارة التموين في مصادر ومناشئ استيراد اللحوم، سواء ‏كانت حية أو مجمدة، حيث تم التعاقد مع دول إفريقية، بالإضافة إلى ‏الهند والسودان وجيبوتى وتنزانيا وأوغندا لاستيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية ‏احتياجات المواطن بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها في الأسواق.