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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

“مصايف الإسكندرية”: مليون مصطاف خلال إجازة العيد و65 شاطئًا جاهزين لموسم مميز

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

استعدادات متواصلة تنفذها محافظة الإسكندرية، من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، خلال موسم صيف 2023، والتي شهدت تجهيزات 65 شاطئًا شرقًا وغربًا بالمدينة الساحلية لاستقبال المصطافين والزائرين وأهالي المحافظة خلال موسم الصيف وإجازات الأعياد.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاستعداد الجيد لاستقبال المصطافين خلال موسم الأعياد وموسم الصيف، حيث تمت صيانة معدات الشواطئ من شماسي وكراسي، ورفع كفاءة دورات المياه وغرف تغيير الملابس، وتحسين واستكمال مستوى المشايات بالشواطئ للتسهيل على ذوي الهمم وكبار السن للوصول إلى مياه البحر كما تم التأكيد على دخول ذوي الهمم مجانًا كافة الشواطئ. 

وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن جميع شواطئ المحافظة التابعة للإدارة تم اتخاذ جميع الاستعدادات بها، والمرور المكثف من المفتشين للتأكد من التزام المستأجرين وعلى رأسها منظومة الإنقاذ والتي تأتي على رأس التعليمات والتوجيهات  لسلامة المواطنين ورواد الشواطئ، مؤكدًا على المتابعة المستمرة والمرور على الشواطئ سواء القطاع الشرقي أو الغربي، للإطمئنان على حسن التعامل والنظافة وتواجد الغطاسين والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة وزوار الشواطئ، خاصة مع الإقبال الكبير على الشواطئ.

وأوضح عبد الرازق لـ"الدستور" أن شواطئ الإسكندرية، وصلت إلى ذروتها في نسب الإشغال خلال إجازة عيد الأضحى، بنسبة 100% وذلك بجميع شواطئها بالقطاع الشرقي والغربي، مشيرًا إلى أن شواطئ الإسكندرية استقبلت ما يقرب من مليون مصطاف خلال إجازة عيد الأضحى.

وأكد على إنه في حالة حدوث أي مخالفة على الشواطئ، فإن منظومة الشكاوى تكون على استعداد تام لاستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات والعمل على حلها بأسرع وقت. لافتاً  أنه تم تلقي 155 شكوى خلال إجازة عيد الأضحى وتم التعامل الفوري معها.

وتابع أن عدد شواطئ الإسكندرية 65 شاطئًا بداية من أبو قير، وحتى أبو تلات غرب المدينة، تنقسم الشواطئ  إلى عدة عدة فئات بين مجانية وخدمة لمن يطلبها ومميزة وسياحية، حيث يتوفر شاطئين بشكل مجاني تماما، و6 شواطئ عامة برسم دخول 5جنيه للفرد، و28 شاطئ خدمة لمن يطلبها برسم دخول 10 جنيهات للفرد، و22 شاطئ مميز برسم دخول 15 جنيهًا للفرد، و6 شواطئ سياحية برسم دخول 25 جنيهًا للفرد، وجميع الشواطئ يحصل المواطن على شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات تبديل الملابس مجانًا.

الإسكندرية الادارة المركزية للسياحة والمصايف موسم صيف 2023 65شاطئ مليون مصطاف

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