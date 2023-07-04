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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عقب انتهاء إجازة العيد.. رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة يتابع سير العمل

علاء
علاء

أجرى المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، اليوم، جولة تفقدية عقب الانتهاء من إجازة العيد لمتابعة سير العمل. 

وكلف عبد اللاه، بضرورة الانتهاء من أعمال لجان الجرد والمطابقة وأعمال تقفيل السنة المالية للعام المالى الحالى، وكذا التدقيق فى إنهاء الأعمال بالصورة المناسبة والدقة المطلوبة، بالإضافة إلى متابعة مجموعات العمل  بالجهاز، ومنها لجنة جرد الأراضى ولجنة المطابقة الأرضى ولجنة جرد العهد الشخصية ولجنة جرد الزراعة ولجنة جرد التشوينات لجنة جرد الشيكات ولجنة جرد خطابات الضمان لجنة جرد النقدية.

لتوجيه  رؤساء اللجان بإنجاز الأعمال المطلوبة منهم فى أسرع وقت، وطبقا للمواعيد الواردة بلجان الجرد بالدقة المطلوبة وتسليمها الى الجهة المختصة. 

كما تفقد بعض أعمال الطرق والزراعة ومناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة، بالإضافة إلى أعمال الزراعة الجارى تنفيذها بالمدينة حيث شدد على ضرورة إنهاء أعمال فرش النجيلة وتنسيق الأشجار واختيار الأنواع المناسبة منها حتى تكون متنفس لسكان المدينة، مع ضرورة عمل  مناطق العاب مجانية بالمناطق السكنية لتوفير الناحية الترفيهية.

 

حدائق العاصمة اجازة العيد لجان الجرد مشروعات الطرق

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