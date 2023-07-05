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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 ورسائل التهنئة

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 ورسائل التهنئة.. يشغل العديد من الموظفين البحث عن معرفة إجازة رأس السنة الهجرية لعام 2023، خاصة مع انتهاء إجازة عيد الأضحى لنفس العام والبحث عن الإجازات الرسمية المقبلة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023

سيحصل العاملون في القطاع العام والخاص على إجازة رسمية بأجر كامل خلال إجازة رأس السنة الهجرية 2023، والتي تصادف يوم الأربعاء 19 يوليو 2023 في التقويم الميلادي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تاريخ الإجازة الرسمية من قبل مجلس الوزراء، وقد يتم تأجيلها إلى نهاية الأسبوع لتمكين المواطنين من الاستمتاع بإجازة طويلة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1444 وأدعية استقبال العام الهجري الجديد

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2023 والإجازات المتبقية لنهاية العام

رسائل التهنئة برأس السنة الهجرية 2023

ويستعد المسلمون في كافة أنحاء البلاد لتهنئة بعضهم البعض بتلك المناسبة، لذا نرصد في التقرير التالي أبرز رسائل التهنئة برأس السنة الهجرية:

-اللهم أهل علينا العام الجديد لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم ارزقنا فيه فرحة للقلوب وأبعد عنا الكروب وكل عام وأنتم وأحبتكم بألف خير.

-جعل الله جميع أيامكم وأعماركم من أفضل الأيام وأكثرها خيراً وسعادة، عام جديد قادم سعيد إن شاء الله علينا وعليكم.

-اللهم أجعل عامنا هذا عام مليء بالبركات والخيرات علينا وعلى جميع المسلمين، اللهم ارزقنا فيه رحمتك وكرمك وعفوك ومغفرتك ورضاك.

-عدت سنة بكل ما فيها من صعاب وها هي تبدأ سنة جديدة أتمنى أن تكون مليئة بالخير برفقة الأحباب والأصحاب.

-اللهم يا ربّ العرش العظيم أسألك مع مطلع السنة الهجريّة الجديدة أن تحفظنا بعين رعايتك التي لا تنام، وأن تُظللنا بالرحمات التي لا تنقطع، اللهم بارك لي وللأهل والأحبة في تلك المناسبة الطّيبة.
-عام هجري سعيد أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات والمحبة والسلام.

-بمناسبة السنة الهجريّة الجديدة، نُبارك للأهل والأحبّة في كلّ مكان، ونسأل الله أن تكون سنة الخير على جميع شعوب العالم الإسلامي.. كلّ عام وأنتم إلى الله أقرب، وإلى طاعته أرغب.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2023

وتبقى عدد من الإجازات الرسمية خلال العام الجاري 2023 وفق الإجازات الرسمية التي أعلنتها رئاسة الجمهورية مع بداية العام الجاري، ويأتي عدد الإجازات الرسمية المتبقية كالتالي:

رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو .

إجازة ثورة 23 يوليو توافق يوم  الأحد 23 يوليو.

إجازة المولد النبوى الشريف توافق يوم  الأربعاء 27 سبتمبر .

عيد القوات المسلحة "انتصارات 6 أكتوبر" يوم  الجمعة 6 أكتوبر .

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