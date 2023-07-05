بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية وتوافر السلع وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى مساء أمس بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ حيث تم استعراض موقف تنفيذ حملة "100 يوم صحة".

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المتابعة تعكس اهتمام الدولة بهذه الحملة ضمن مبادراتها لتعزيز الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف المحافظات، والوصول بمختلف خدمات القطاع الطبي إلى جميع المستحقين.

واستعرض وزير الصحة والسكان موقف خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل الطبية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" للمواطنين، خلال عملها بجميع المحافظات.