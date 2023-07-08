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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مواعيد عمل الفيش والتشبيه 2023.. وأوراق استخراجه

الفيش والتشبيه
الفيش والتشبيه

يبحث العديد من المواطنين يوميًا عن تفاصيل استخراج صحيفة الأحوال الجنائية أو «الفيش والتشبيه» ويتساءلوا عن أماكن استخراجه وأماكن عمله على موقع البحث العالمي «جوجل».. ونرصد في هذا التقرير كل المعلومات المتعلقة بالمواعيد.

-مواعيد عمل الفيش والتشبيه 2023 

تأتي مواعيد عمل سجل الأحوال المدنية بأقسام الشرطة يوميًا لتقديم خدمة استخراج الفيش الجنائي من يوم السبت حتى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا حتى الساعة الثانية مساءًا ثم تأتي مواعيد عمل الفترة المسائية من الساعة الثالثة مساءًا حتى الساعة الثامنة مساءً .. وعدا يوم الخميس ينتهي العمل حتى الساعة 3 مساء.

- سعر الفيش والتشبيه 2023

ويتراوح سعر الفيش 50 جنيها، أما الفيش المستعجل يكون بسعر آخر يصل لمبلع 100 جنيه عقب شراء استمارة وإملائها وتسلمها عقب ساعة.

-خطوات استخراج الفيش والتشبيه إلكترونيًا

وتوفيرًا للوقت والجهد يمكن استخراج الفيش والتشبيه لأي مواطن عن طريق مواقع الإنترنت إلكترونيًا من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية، يتم اختيار كلمة قسم الأدلة الجنائية،  والضغط على زر صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، وإدخال البيانات والدفع إلكترونيا سواء البنك أو أي وسيلة أخرى.

-أوراق تقديم لاستخراج الفيش والتشبيه 

تقديم بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ15 أو تقديم جواز سفر يكون ساريا.
شهادة ميلاد لمن هو أقل من 15 سنة.
صورة شخصية 4 * 6 لمن يرغب في استخراج الفيش والتشبيه.
تقديم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين داخل البلاد.

جوجل الفيش والتشبيه صحيفة الأحوال الجنائية -مواعيد عمل الفيش والتشبيه 2023

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