الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الموقع

الرقم التأميني
الرقم التأميني

رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني من أكثر الكلمات الدلالية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر موقع جوجل البحثي حيث يعد أحد أبرز مصوغات التعيين في الوظائف الشاغرة بشركات القطاع الحكومية وشركات القطاع الخاصة لكونه النواه الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتم تخصيص رقم لكل فرد.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني

خصصت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موقعا إلكترونيًا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن الرقم التأميني والذي يستخدم للحصول على الخدمات التأمينية العديدة أبرزها (برنت التأمينات الاجتماعية، استعراض مدد الاشتراك في التأمينات بمختلف الشركات، قيمة المرتب التأميني، موقف شراء المدد التأمينية، موعد إنهاء الخدمات التأمينية في كل شركة،…).

ويستطيع كل فرد من أفراد المجتمع المصري الحصول على رقمه في قائمة التأمينات الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني حيث يدخل البيانات اللازمة ويتبع الخطوات من خلال الموقع الإلكتروني ويضغط كلمة استعلام ويحصل على الرقم التسلسلي في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.. ومواعيد عمل مكاتب التأمين

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خطوات الحصول على الرقم التأمينات 2023

يمكن معرفة رقم التأمينات الاجتماعية بشكل رقمي من خلال الموقع الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) الذي خصصته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن رقم التأمينات الاجتماعية.
  • الضغط على كلمة بدء الخدمة الإلكترونية.
  • إدخال كافة البيانات الشخصية للراغب في الاستعلام (الاسم رباعي، الرقم القومي للمستعلم، الاسم الأول للأم،….).
  • النقر على كلمة لست روبوت ووضع علامة صح عليها.
  • الضغط على أيقونة إرسال الطلب.
  • ظهور البيانات التأمينية للمستعلم عن رقمه في التأمينات الاجتماعية.
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الرقم الساخن لهيئة التأمينات الاجتماعية 2023

يمكن من خلال الرقم الساخن لهيئة التأمينات الاجتماعية 2023 معرفة الرقم التأمينات لكل الأشخاص حيث يمكن الاتصال برقم 16217 من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءا حيث يحصل موظفي الهيئة على إجازة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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