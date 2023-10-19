رئيس التأمينات: كامل تضامننا مع الشعب الفلسطينى ومواجهة تهجيره قسريًا

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني خلال أزمته الحالية غير المسبوقة فى ظل محاولات لتصفية قضيته إلى الأبد عن طريق التهجير القسري للسكان.

وأعرب عوض خلال المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمحافظة الأقصر، عن خالص تعازيه للضحايا الذين سقطوا في الهجوم الهمجي على مستشفى الأهلي المعمداني، والذي راح ضحيته أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء بخلاف المصابين، داعيًا أن يتغمدهم بواسع رحمته، وللمصابين بالشفاء العاجل.

وقال: "نحن مسئولون عن تأمين مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، ويجب علينا أن نعمل بروح التعاون والشراكة لتعزيز أنظمتنا التأمينية سواء صناديق التأمين الخاصة أو أنظمة التأمين الاجتماعي العامة وتأمين مستقبل التقاعد".

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة حقيقية للتبادل البناء للآراء والأفكار التي تضمن استدامة هذه الأنظمة ورفاهية المستقبل.

وأكد أن الجلسة الأخيرة من المؤتمر ستشهد تفصيل عملية تحويل الرقم الذي قامت به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

المؤتمر يناقش العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يحمل العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد، ومن بينها مناقشة مدى تأثير الإصلاحات المؤسسية بالدول وبالقطاعين العام والخاص على تنفيذ السياسات العامة للحكومات، فضلًا عن كيفية إعادة أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم.

وتدور فعاليات المؤتمر حول أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية التى تؤثر على مرونتها وملاءمتها واستدامتها.

يشارك في المؤتمر البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، وعدد من ممثلي منظمات وشركات دولية، والعديد من صناديق التأمين الاجتماعي بالعالم العربي.

يُذكر أن مصر استضافت مؤتمر التقاعد العربي السادس العام الماضي تحت شعار (آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغير والفرص)، والذي ضم العديد من الوزراء والمسئولين بالإضافة إلى وفود العديد من الدول العربية.