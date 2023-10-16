رئيس التأمينات: التوسع فى العربات المتنقلة لتصل إلى 50 العام المقبل

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه مع تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم ١٤٨ تم العمل على ٨ محاور تم عرضهم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أول محور التحول الرقمي وإنشاء منظومة اجتماعية تكون قادرة على تلبية كافة الخدمات للمواطن، واليوم وصلنا لمرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة للتأمينات وربطها مع أجهزة الدولة للتقليل من المعاناة التي تواجه المواطن.

العربات المتنقلة

وأضاف خلال فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدوليـة للضمان الاجتماعي، تحت عنوان “المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي”، ان تجربة العربات المتنقلة بدأ تنفيذها حيث يوجد ٥ عربات متنقلة حتى الآن، وقد وجه الرئيس بالتوسع في تنفيذها وسيتم تجهيزها بأحدث وسائل الاتصال ولها إجراءات عديدة يتم العمل بها بالتنسيق مع وزارة التخطيط، وسيتم الاتفاق عام ٢٠٢٤ بإضافة أكبر عدد ممكن من العربات وسيصل عددها إلى ٥٠ عربة خلال العام المقبل.

وأوضح أن هناك تشابه في التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات في مختلف مؤسسات وهيئات التأمين الاجتماعي العربية والمتمثلة في التمويل والاستدامة المالية وكذلك الاستثمار الأمثل لفوائض الأموال، وتوسيع نطاق التغطية التأمينية ومواكبة التحول الرقمي ورفع الكفاءة الإدارية وتحديث التشريعات وغيرها من التحديات، الأمر الذي جعل التعاون العربي مع كافة الشركاء الدوليين ليس خيارًا بل أمرًا مُلحًا.

وأشار إلى أن كافة الدول المشاركة في هذا الحدث تمتلك مزيدًا من القدرات لمعالجة تلك التحديات السابقة وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال التأميني، مؤكدا علي ان الفترات السابقة قد شهدت العديد من قصص النجاحات المثمرة من تجارب الدول الشقيقة فضلًا عن التجربة المصرية في إصلاح نظم التأمين الاجتماعي وفي مجال التحول الرقمي والتي إرتكزت على منظومة مميكنة من أجل تقديم الخدمات التأمينية بكل سهولة ويُسر.