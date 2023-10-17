إشادات دولية بمجهودات هيئة التأمينات المصرية في رقمنة وتطوير المنظومة

كرّمت الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقديرًا للتجربة المصرية في مجال إصلاح وتطوير ورقمنة منظومة التأمينات المصرية، على هامش فعاليات الملتقى الفني للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تحت عنوان " المقاربات الفُضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي "، والتى بدأت فعالياتها منذ امس الإثنين بمحافظة الأقصر، واستمرت على مدار اليوم بهدف استعراض تجارب الدول العربية في مجال إصلاح أنظمة التأمين الاجتماعي في الوطن العربي.

المنظومة التأمينية



وفي السياق ذاته أكد عوض على أهمية التجمع الدولي للشركاء والذي صار أمرًا مُلحًا بهدف استعراض تجارب الدول في مجال إصلاح المنظومة التأمينية، وتابع تأكيده بأهمية إقامة تلك الندوات بهدف تبادل الرؤي والتجارب بين الدول حتى يتم تحقيق أقصى إستفادة ممكنة لكل أطراف العملية التأمينية في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الدول العربية قد خطت خطوات واسعة في مسيرة دمج الهياكل الإدارية وتوحيد التشريعات المتعلقة بالتأمين والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الرقمنة والتحديث الدائم لوسائلها في تقديم الخدمة التأمينية وفق المعايير العالمية.

وأكد على أن جميع الدول الحاضرة لديها القدرة الهائلة على معالجة كافة التحديات التي تواجه نظم التأمين والضمان الاجتماعي.



وخلال الفعاليات استعرضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تجربتها للوصول إلى رقمنة منظومة عملها، حيثُ تمت الإشارة إلى أن الإطار العام لمنظومة التحول الرقمي يشمل منصة إلكترونية وأنظمة مكاتب أمامية لتنفيذ الخدمات المطلوبة من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات فضلًا عن تحقيق هدف فصل آداء الخدمة عن أماكن تشغيلها، كما تشمل المنظومة أيضًا قواعد بيانات مركزية موحدة ودورات عمل متكاملة تحقق السيطرة ومتابعة الآداء للعاملين في تنفيذ الخدمات التأمينية.

ويُذكر أن الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي تُعد بمثابة الكيان والأم لكافة مؤسسات الضمان الاجتماعي على مستوى العالم، حيثُ تضم في عضويتها 344 عضوًا من 150 دولة حول العالم يتكاتفون جميعًا بهدف تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي فضلًا عن دعم الدول الأعضاء في إيجاد الحلول المناسبة لمواجهة التحديات.