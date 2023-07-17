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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق التهم مبنى التأمينات الاجتماعية بأسوان

سيارات إطفاء
سيارات إطفاء

سيطرت الحماية المدنية على حريق شب، اليوم الإثنين، في مبنى التأمينات الاجتماعية بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، وذلك دون وجود خسائر في الأرواح، بينما تم نقل 7 مصابين باختناقات وحروق إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى مدير أمن أسوان إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في مبنى التأمينات الاجتماعية الواقع بمنطقة عزبة الواحى بمدينة كوم أمبو، ووجه مدير الأمن الحماية المدنية الدفع بقواتها والسيارات اللازمة لإخماد الحريق.

وسارع الأهالي بالتعاون مع الحماية المدنية بانتشال الموظفين والمواطنين المتواجدين فى المبنى، لإنقاذ أرواحهم قبل امتداد النيران، وتمت السيطرة على الحريق دون وجود خسائر فى الأرواح، بينما تم نقل عدد من المصابين باختناقات أثناء مشاركتهم فى إخماد النيران إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقلت قوات من الشرطة التابعة لمركز شرطة كوم أمبو، لمعاينة موقع الحريق ومعرفة سبب اشتعال النيران، وتحديد حجم الخسائر المادية بالمكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.

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