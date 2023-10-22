الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي واستخراجه لأول مرة

الاستعلام عن الرقم
الاستعلام عن الرقم التأميني

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي من الموضوعات التي يهتم بها العاملون المؤمن عليهم في وظائفهم ويمثل الرقم التأميني أساس العمل بالنسبة لهم.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2023

في هذا التقرير يمكن الوصول إلى رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي وخطوات استخراج رقم تأميني لأول مرة. 

يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي من خلال رابط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الموجود هنا 

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

اختار الاستعلام عن الرقم التأميني

ادخل الرقم القومي 

اسم الأم باللغة العربية 

الضغط على أيقونة أنا لست برنامج روبوت 

ثم إرسال الطلب

تظهر رسالة تحمل اسمك واسم العائلة ورقم بطاقتك والرقم التأميني الخاص بك 

طرق أخرى للاستعلام عن الرقم التأميني 2023

يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الاتصال بالخط الساخن 16217 من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا إلى 5 مساء

 كما يمكن التوجه لأقرب مكتب تأمينات لمنطقتك بأصل شهادة الميلاد المميكنة وصورة ضوئية للتسجيل ومعرفة الرقم التأميني

الحصول على رقم تأميني 

توضح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يمكن الحصول على رقم تأميني عن طريق التوجه إلى أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي سارية وتقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني لأول مرة.

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.. ومواعيد عمل مكاتب التأمين

رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الموقع

الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي 2023

يمكن من خلال موقع التأمين الاجتماعي كذلك الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة، يجب تسجيل الدخول أولا في الموقع ثم كتابة البيانات الخاصة بذلك.

صرف منحة الزواج 2023

يمكن من خلال الموقع أيضا صرف منحة الزواج ​​​​​​​​في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج حيث يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة، بحيث تحسب المنحة عن شهر الزواج ولا تستحق إلا لمرة واحدة.

مع العلم أن منحة الزواج  تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

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