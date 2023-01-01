لينك بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

تتيح بوابة مصر الرقمية خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين بعد أن وجه وزير التموين بالسماح بإضافة المواليد للبطاقات الأقل من 4 أفراد، وحدد وزير التموين عدة شروط لإضافة المواليد الجدد ، كما فعل الرابط الخاص بالاضافة ووجه مكاتب التموين باستقبال الطلبات من أصحاب البطاقات.

رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي رابط بوابة مصر الرقمية اضافة المواليد على بطاقة التموين 2023.

يستطيع أصحاب بطاقة التموين اضافة المواليد الكترونيًا من خلال رابط موقع مصر الرقمية، أو الدخول مباشرة عبر الرابط التالي هنا، ثم سجل حساب جديد للدخول، قم بكتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين، قم بوضع الاسم الأول للأم، اختر خدمات التموين، اختر إضافة أفراد أسرتي أو اضافة المواليد غير المقيدين تموينيا، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين، اكتب اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا، ثم ضع الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين،بعدها اكتب صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء)، اختر كلمة (إضافة).

وكانت وزارة التموين قد أتاحت في ديسمبر الماضي تلقي طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية، وتم إخطار مكاتب التموين التابعة للمديريات باستلام طلب إضافة المواليد من الفئات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا.

وحدد الفئات الأكثر احتياجًا في مواليد ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب معاش تكافل وكرامة و لأصحاب معاش التضامن الاجتماعي وكذلك أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، بشرط ألا يقل سن الأفراد المراد إضافتهم على بطاقة التموين عن 4 سنوات، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط أو أقل، ويشترط أن يكون المعاش منخفضًا إلى 2500 جنيه.

موقع مصر الرقمية

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