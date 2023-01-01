الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط موقع تسجيل الكارت الذكي للمعاقين 2023 وخطوات استخراجه

المعاقين
المعاقين

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقع تسجيل الكارت الذكي للمعاقين، والذي يتيح لهم تسجيل كافة بياناتهم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة التي توفره وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعاقين، كنوع من أنواع الدعم من الدولة لهذه الفئة.

ويعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع تسجيل الكارت الذكي للمعاقين وخطوات استخراجه:

رابط تسجيل الكارت الذكي للمعاقين 2023

يستطيع المعاقين تسجيل الكارت الذكي للحصول عليه عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالدخول عبر الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration

ثم كتابة البيانات المطلوبة كاملة  من خلال أيقونة تسجيل الكارت الذكي وهي كالتالي:

الرقم القومى،  الإسم بالعربية  رباعي، تاريخ الميلاد ، العنوان، ثم اختر مكتب التأهيل  ، واكتب رقم تليفون المنزل للشخص ذو الاعاقة ان توفر، وتحديد اذا كان هناك  وصى، وعدد الأفراد المعاقين بالاسرة.

الأوراق المطلوبة.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022/ 2023

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ولاتمام الحصول على الكارت الذكي للمعاقين يتم استلام بطاقة الخدمات من أحد مكاتب البريد استلام البطاقة بالمنزل، المستندات المطلوبة، الصورة الشخصية، صورة البطاقة / شهادة الميلاد، صورة التقرير الطبي.

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023

حددت  وزارة التضامن الاجتماعي  خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة  عبر موقعها الالكتروني وجاءت كالتالي: 

  • سجل طلبك من خلال البوابة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم
  • بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة
  • بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات
  • قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية
  • في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك
  • بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.
txt

«التضامن» تعلن تسليم كارت ميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة

الكارت الذكي التضامن الاجتماعي لخدمات المتكاملة عبد الفتاح السيسي للمعاقين محمد حمدى زكى الكارت

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

مدبولى يتابع خطوات ميكنة مستشفيات «الصحة» والجهات التابعة لها

وزير التعليم يكرم الطالب عمر الحاصل على المركز الأول عالميا

رئيس الوزراء يلتقى وزير الصحة لمتابعة جهود هيئتى الإسعاف والتأمين الصحى

عودة تشغيل رحلات مصر للطيران الدولية من مبنى 3 بمطار القاهرة طبقًا لجدول زمنى

الفاتيكان يصدر أولى صور جثمان قداسة البابا الفخرى بنديكتوس الـ 16 استعدادا لوداعه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات