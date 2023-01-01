رابط موقع تسجيل الكارت الذكي للمعاقين 2023 وخطوات استخراجه
وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقع تسجيل الكارت الذكي للمعاقين، والذي يتيح لهم تسجيل كافة بياناتهم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة التي توفره وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعاقين، كنوع من أنواع الدعم من الدولة لهذه الفئة.
ويعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع تسجيل الكارت الذكي للمعاقين وخطوات استخراجه:
رابط تسجيل الكارت الذكي للمعاقين 2023
يستطيع المعاقين تسجيل الكارت الذكي للحصول عليه عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالدخول عبر الرابط التالي:
https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration
ثم كتابة البيانات المطلوبة كاملة من خلال أيقونة تسجيل الكارت الذكي وهي كالتالي:
الرقم القومى، الإسم بالعربية رباعي، تاريخ الميلاد ، العنوان، ثم اختر مكتب التأهيل ، واكتب رقم تليفون المنزل للشخص ذو الاعاقة ان توفر، وتحديد اذا كان هناك وصى، وعدد الأفراد المعاقين بالاسرة.
ولاتمام الحصول على الكارت الذكي للمعاقين يتم استلام بطاقة الخدمات من أحد مكاتب البريد استلام البطاقة بالمنزل، المستندات المطلوبة، الصورة الشخصية، صورة البطاقة / شهادة الميلاد، صورة التقرير الطبي.
خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023
حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة عبر موقعها الالكتروني وجاءت كالتالي:
- سجل طلبك من خلال البوابة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقه واضحه ومرفقة بشكل سليم
- بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة
- بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات
- قم بالإستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية
- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك
- بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفائها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.