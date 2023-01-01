رابط موقع تسجيل الكارت الذكي للمعاقين 2023 وخطوات استخراجه

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقع تسجيل الكارت الذكي للمعاقين، والذي يتيح لهم تسجيل كافة بياناتهم للحصول على كارت الخدمات المتكاملة التي توفره وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعاقين، كنوع من أنواع الدعم من الدولة لهذه الفئة.

ويعرض الدستور في التقرير التالي رابط موقع تسجيل الكارت الذكي للمعاقين وخطوات استخراجه:

رابط تسجيل الكارت الذكي للمعاقين 2023

يستطيع المعاقين تسجيل الكارت الذكي للحصول عليه عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي بالدخول عبر الرابط التالي:

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration

ثم كتابة البيانات المطلوبة كاملة من خلال أيقونة تسجيل الكارت الذكي وهي كالتالي:

الرقم القومى، الإسم بالعربية رباعي، تاريخ الميلاد ، العنوان، ثم اختر مكتب التأهيل ، واكتب رقم تليفون المنزل للشخص ذو الاعاقة ان توفر، وتحديد اذا كان هناك وصى، وعدد الأفراد المعاقين بالاسرة.

ولاتمام الحصول على الكارت الذكي للمعاقين يتم استلام بطاقة الخدمات من أحد مكاتب البريد استلام البطاقة بالمنزل، المستندات المطلوبة، الصورة الشخصية، صورة البطاقة / شهادة الميلاد، صورة التقرير الطبي.

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة عبر موقعها الالكتروني وجاءت كالتالي: