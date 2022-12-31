الأوراق المطلوبة.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022/ 2023

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022 من الأمور التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين بعدما أظهرت الحكومة المصرية منظومة وقيادة اهتماماً كبيراً بذوي الهمم، وظهر ذلك في توفير العديد من الخدمات لهم، وكانت بطاقة الخدمات المتكاملة من أولويات هذا الاهتمام، لأن تلك البطاقة تقدم الكثير من الخدمات لذوي الإعاقة.

كارت الخدمات المتكاملة

وظهرت مؤخراً عمليات بحث مُكثفة من قبل ذوي الهمم عن كارت الخدمات المتكاملة عبر محركات البحث وخاصة محرك جوجل، للاستفادة القصوى من مميزات البطاقة.

وينشر موقع "الدستور" في السطور الأتية، رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022 خلال السطور التالية، كما نوضح الخطوات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وهي كالتالي:

الدخول على الرابط الخاص بموقع وزارة التضامن الاجتماعي بالضغط على هذا الرابط للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2022.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

كتابة رقمك القومي بطريقة صحيحة مكون من 14 رقم في الخانة المطلوبة، ثم الضغط على أيقونة استعلام.

تظهر لك نتيجة بحثك عن بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث توضح لك حالة الطلب هل هو قيد البحث، أم تم قبول طلب إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة

الضغط على لينك موقع وزارة الصحة والسكان من هنا، للحصول على كارت الخدمات المتكاملة 2022 وذلك باتباع خطوات الاستخراج.

الضغط على زر البطاقة الخدمية للمعاقين.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة.

اختر مكتب الشؤون الاجتماعية الذي يتبع له صاحب الإعاقة.

حدد طريقة الاستلام.

نزل كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

في النهاية اضغط على خانة احفظ.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022/ 2023