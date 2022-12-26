الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة من أهم الخدمات التي وفرتها الدولة لذوي الهمم لتوفير حياة كريمة لهم بعد سنوات طويلة من التهميش، وجاء إطلاق كارت الخدمات المتكاملة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد هيكلة التشريعات لإعادة الحقوق للمعاقين وتوفير حياة تناسب ظروفهم الصحية.

وللحصول على كارت الخدمات المتكاملة لابد أن يتبع ذوي الهمم بعض الخطوات وأهمها الكشف الطبي، وتعرض “الدستور” خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة والإعاقات المتاح لها الحصول على الكارت.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي 

خصصت وزارة الصحة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال الدخول مباشرة عبر الرابط التالي http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا ثم الضغط على بحث فتظهر النتيجة .

بالرابط كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 2022

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و تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في استقبال الأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة مباشرة - المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة - من قبل مكتب التأهيل التابع لمحل الإقامة المكتوب في بطاقة الرقم القومي طبقا للشروط المنصوص عليها للمرحلة الأولى.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وتشمل الإعاقات التالية: 

  • بتر متعدد الاطراف او بتر فى طرف واحد
  • الشلل الرباعى
  • الشلل الدماغى
  • ضمور العضلات ( شلل الاطفال فى طرف او اكثر )
  • حالات كف البصر
  • متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)
  • الاعاقات المتعدده
  • طيف التوحد
  • القزامة

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 

وحدد موقع وزارة الصحة شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة ومنها الذهاب فى التاريخ والوقت الذي تحدده الوزارة لإجراء الكشف الطبي، ويجب تجهيز الابحاث والاشاعات التي طلبتها منه اللجنه واعادة تحديد موعد اخر لإجراء الكشف الطبي، وبعد إجراء الكشف الطبى ومراجعة الاوراق واعتمادها وارسالها لمكتب التأهيل.

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رابط الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة للمعاقين

وأضافت أنه يجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم، ويجب الذهاب الى اللجنه التى قمت بإجراء الكشف الطبى بها لاستكمال بعض الفحوصات وإعادة التقييم، ثم ارسال التقارير الطبية الخاصة بهم الى وزارة التضامن الاجتماعى ويجب الذهاب الي مكتب التأهيل التابع لمحل اقامته لاستكمال الاجراءات.

الخدمات المتكاملة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الصحة الكشف الطبى الإعاقات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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