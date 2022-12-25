الأحد 25 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالرابط كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة 2022

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يهتم آلاف المواطنين من ذوي الهمم وعائلاتهم بالبحث عن بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تمنح كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات الجمهورية وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 وفي هذا السياق أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي رابط حيث يمكن التقديم  من خلاله على بطاقة الخدمات المتكاملة بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد، حيث يتم تحديد موعد لإجراء الكشف الطبي من خلال موقع المجالس الطبية المتكاملة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

 تستعرض " الدستور" من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موقع وزارة التضامن الاجتماعي ورابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تمنح كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات الجمهورية.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية تعديله

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي 2022

رابط موقع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وشروط شراء السيارات المعفاة

موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن للملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا 

ميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

بطاقة الخدمات المتكاملة تمنحهم حق الجمع بين معاشين من الدولة وإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان داخل مستشفيات وزارة الصحة وتخصيص نسب في الوظائف الحكومية وشقق مشاريع وزارة الإسكان و سيارات طبية معفاة من الضرائب والجمارك.

ويوفر الموقع تسجيل بيانات أصحاب الإعاقات لاستخراج البطاقة والاستعلام عن الإجراءات التي تمت في الطلب واستكمال الأوراق المقدمة وذلك في إطار الخطة الرقمية التي تطبقها وزارة التضامن لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

كيفية الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة 2022

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات إلكترونية بسيطة عبر الموقع الرسمي للوزارة يمكن من خلالها الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة باتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع التضامن من خلال هذا الرابط من هنا

اختيار أيقونة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الموقع الرئيسي.

كتابة البيانات الشخصية للمواطن الراغب في استخراج البطاقة الخدمية بالتفصيل.

تحديد محافظة الإقامة ومكتب الشؤن الاجتماعية التابع له.

تحديد تاريخ إجراء الفحص الطبي داخل مستشفيات وزارة الصحة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور كافة البيانات المراد الاستعلام عنها.

يتم انتهاء إجراءات استخراج البطاقة في 10 يوم فقط منذ التقديم وحتى الاستلام مرورا بإجراء الفحوصات الطبية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يستخدم موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وتحميل الأوراق اللازمة لها والتي تتلخص فيما يلي:-

صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص المعاق.

الفحوصات الطبية التي يتم إجراؤها داخل مستشفيات وزارة الصحة.

صورة شخصية للشخص الراغب في البطاقة الخدمية.

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