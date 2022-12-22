رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي 2022

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي 2022 من الأمور التى يزداد البحث عنها من قبل المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل

الدستور ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الامر

رابط وخطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

يقوم المواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة الراغب فى الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بإجراء الخطوات التالية

الدخول على موقع وزارة التضامن الإجتماعى من خلال الضغط على هذا الرابط

https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

يقوم المواطن بتسجيل بيانات الشخصية خلال الخانات المخصصة لذلك

على المستعلم أو المواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة التأكد من وجود جميع الملفات المرفقة بصورةواضحة

يقوم المستفيد او المستعلم أو صاحب الطلب بملأ استمارة البيانات الاساسية

- يظهر بعد ذلك رقم الطالب الخاص بالمستعلم وعلى المستعلم الاحتفاظ به

يقوم المستعلم بعد ذلك بالضغط على كلمة "استعلام "

فى حالة قبول الطلب يقوم المتقدم بحجز كشف طبى

يقوم المستعلم بالذهاب إلى مكتب التأهيل فى الوقت المحدد



مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

تتيح للمواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة الجمع بين معاشيين تعفى حاملها من دفع الرسوم الجمركية على شراء سيارة خاصة له تتيح لحاملها التعين فى الوظائف الحكومية بنسبة 5% تتيح لحاملها خدمة الكشف المجانى فى جميع المستشفيات الحكومية تتيح لحاملها الإعفاء الجمركى على الاجهزة التعويضية الخاصة به تتيح لحاملها الإعفاء من دفع الضرائب

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

لأستخراج البطاقة هناك عدة خطوات لابد من أتباعها