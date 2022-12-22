الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي 2022

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي 2022

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

 

رابط الاستعلام عن بطاقة  الخدمات المتكاملة باستخدام الرقم القومي 2022 من الأمور التى يزداد البحث عنها من قبل المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة   من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل

الدستور  ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الامر 

 

رابط وخطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

 يقوم المواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة الراغب فى  الاستعلام  عن  بطاقة الخدمات المتكاملة  بإجراء الخطوات التالية

  • الدخول على موقع وزارة التضامن  الإجتماعى من خلال الضغط على هذا الرابط
  • https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest
  • يقوم المواطن بتسجيل بيانات الشخصية خلال الخانات المخصصة لذلك
  • على المستعلم أو المواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة  التأكد من وجود جميع الملفات المرفقة بصورةواضحة
  • يقوم المستفيد او المستعلم  أو صاحب الطلب بملأ استمارة البيانات الاساسية
  • - يظهر بعد ذلك رقم الطالب الخاص بالمستعلم وعلى المستعلم الاحتفاظ به
  • يقوم المستعلم بعد ذلك بالضغط على كلمة "استعلام "
  • فى حالة قبول الطلب يقوم المتقدم بحجز كشف طبى
  • يقوم المستعلم   بالذهاب إلى مكتب التأهيل فى  الوقت  المحدد
  •  

 

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

 

  1. تتيح للمواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة  الجمع بين معاشيين
  2. تعفى حاملها من دفع الرسوم الجمركية على شراء سيارة خاصة له
  3. تتيح لحاملها التعين فى الوظائف الحكومية بنسبة 5%
  4. تتيح لحاملها خدمة الكشف المجانى فى جميع المستشفيات الحكومية
  5. تتيح لحاملها الإعفاء الجمركى على الاجهزة  التعويضية الخاصة به
  6. تتيح لحاملها الإعفاء من دفع الضرائب

 

 

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

لأستخراج البطاقة هناك عدة خطوات لابد من أتباعها 

  1. الدخول عبر موقع وزارة الصحة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 بالضغط على هذا الرابط
  2. http://pod.mohp.gov.eg/
  3. يقوم صاحب الطلب بالضغطعلى البطاقة الخدمة لذوى الإعاقة
  4. يقوم صاحب الطلب بملأ الخانات بالبيانات الشخصية المطلوبة
  5. يقوم صاحب الطلب باختيارمكتب الشئون الإجتماعية التتابع له
  6. يقوم صاحب الطلب بتحديد وسيلة الاستلام
  7. - يقوم صاحب لاطلب بإرفاق جميع المستندات المطلوبة
  8. ثم يقوم بالضغط على كلمة "حفظ"

 

 

 

 

 

 

رابط استعلام بطاقة الخدمات المتكاملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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