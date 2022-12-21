الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية تعديله

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

تصدر رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، قائمة مؤشرات جوجل للعمليات الأكثر بحثًا في مصر خلال الفترة الماضي، بالتزامن مع إطلاق وزارة التضامن الإجتماعي المرحلة الثانية لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

وفعلت وزارة التضامن الاجتماعي موقع الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، للتيسير على ذوي الهمم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  • اختيار مواعيد الكشف الطبي للمعاقين.
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما
  • ثم الضغط على بحث.
  • تحديد اسم المستشفى المطلوب إجراء الكشف الطبي بها.

رابط موقع تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة 2022 وشروط شراء السيارات المعفاة

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2022

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة

كيفية تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

كما يمكن تعديل موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • تسجيل الدخول إلى رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.
  • الضغط على أيقونة تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة.
  • سيظهر أعلى الصفحة العديد من الخيارات، اضغط على خيار حجز موعد الكشف الطبي، وتعديل نوع الإعاقة وموعد الكشف، وحجز موعد استكمال أوراق وغيرها.
  • يختار الشخص تعديل نوع الإعاقة، ويكتب البيانات التالية:
  1. الرقم القومي لذوي الإعاقة.
  2. تحديد نوع الإعاقة.
  3. إدخال مكان الكشف.
  4. إدخال التاريخ والساعة ثم الضغط على حفظ البيانات..

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

  • أولا : الدخول إلى موقع بوابة المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط هنا.
  • ثانيًا : الضغط على أيقونة خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • ثالثًا : كتابة جميع بيانات المتقدم على السيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • رابعًا : تحديد مكتب الشئون الاجتماعية التابع له صاحب الطلب ووسيلة الاستلام.
  • خامسًا : الضغط على زر الاستعلام، لتظهر نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة.
الخدمات المتكاملة نتيجة الكشف الطبي موعد الكشف الطبي تعديل موعد الكشف الطبي بطاقة الخدمات المتكاملة الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

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