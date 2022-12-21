رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وكيفية تعديله

تصدر رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة، قائمة مؤشرات جوجل للعمليات الأكثر بحثًا في مصر خلال الفترة الماضي، بالتزامن مع إطلاق وزارة التضامن الإجتماعي المرحلة الثانية لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن موعد الكشف الطبي

وفعلت وزارة التضامن الاجتماعي موقع الاستعلام عن موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، للتيسير على ذوي الهمم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

اختيار مواعيد الكشف الطبي للمعاقين.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما

ثم الضغط على بحث.

تحديد اسم المستشفى المطلوب إجراء الكشف الطبي بها.

تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة

كما يمكن تعديل موعد الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

الضغط على أيقونة تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة.

سيظهر أعلى الصفحة العديد من الخيارات، اضغط على خيار حجز موعد الكشف الطبي، وتعديل نوع الإعاقة وموعد الكشف، وحجز موعد استكمال أوراق وغيرها.

يختار الشخص تعديل نوع الإعاقة، ويكتب البيانات التالية:

الرقم القومي لذوي الإعاقة. تحديد نوع الإعاقة. إدخال مكان الكشف. إدخال التاريخ والساعة ثم الضغط على حفظ البيانات..

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة