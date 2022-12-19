رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022 لذوي الاحتياجات الخاصة

بطاقة الخدمات المتكاملة التي وفرتها الدولة لمساعدة المعاقين وتسهيل حياتهم تتولى وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولية إصدارها بعد إجراء الكشف الطبي على الراغبين في الحصول عليها في الأماكن التي خصصتها وزارة الصحة.

وتأتي بطاقة الخدمات المتكاملة في إطار اتجاه الدولة للاهتمام بفئة المعاقين الذين عانوا من التهميش لسنوات، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022، وكافة المعلومات عنها .

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن بطاقة المعاقين أو بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2022 عن طريق رابط الكتروني، ويمكنك الدخول عليه مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا.

ثم قم بإدخال بطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقمًا لصاحب بطاقة المعاقين واضغط على بحث تظر لك حالة الاستعلام.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي 6 خطوات لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وذلك عبر الرابط الالكتروني للوزارة وجاءت كالتالي:

- سجل طلبك للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي وتأكد من تسجيل البيانات بدقه لأنها مسئولية قانونية وهيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم

- بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.



- بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات.

- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

- في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الي قمت بإختيارة في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

- بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.