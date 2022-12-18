الأحد 18 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم وشروط الحصول على المعاش

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة برنامج دعم نقدي وفرته الحكومة للمواطنين الأولى بالرعاية منذ عام 2015 لتوفير مظلة حماية اجتماعية تحميهم من التأثيرات الاقتصادية لملازمة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم.

رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة 

يستطيع المواطنون الحاصلون على معاش تكافل وكرامة تقديم شكاوى عن طريق الرابط الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك أو الدخول مباشرة عبر الرابط التالي من هنا.

ثم ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة ثم اضغط على تسجيل شكوى، كما يستطيع الحاصلين على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال نفس الرابط السابق.

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وطرق التقديم

و برنامـج تكافل وكرامة هـو برنامـج التحويلات النقدية المشروطة الـذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطويـر شبكات الأمـان الاجتماعي.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 

  • أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية.
  • أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.
  • تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.
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  • أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.
  • الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته.
  • الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.
  • السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج ).
  • ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.
  • مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.
تكافل وكرامة معاش شكاوى تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي كارت تكافل بالرقم القومي بالاسم

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