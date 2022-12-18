رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم وشروط الحصول على المعاش

تكافل وكرامة برنامج دعم نقدي وفرته الحكومة للمواطنين الأولى بالرعاية منذ عام 2015 لتوفير مظلة حماية اجتماعية تحميهم من التأثيرات الاقتصادية لملازمة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تقديم شكاوى تكافل وكرامة بالرقم القومي بالاسم.

رابط تقديم شكاوى تكافل وكرامة

يستطيع المواطنون الحاصلون على معاش تكافل وكرامة تقديم شكاوى عن طريق الرابط الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي لذلك أو الدخول مباشرة عبر الرابط التالي من هنا.

ثم ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة ثم اضغط على تسجيل شكوى، كما يستطيع الحاصلين على معاش تكافل وكرامة الاستعلام عن تكافل وكرامة من خلال نفس الرابط السابق.

و برنامـج تكافل وكرامة هـو برنامـج التحويلات النقدية المشروطة الـذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطويـر شبكات الأمـان الاجتماعي.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه او ان يتقاضى معاش تأمينى او مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.