رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وطرق التقديم من المواضيع التى زاد البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث “جوجل”.

“الدستور” يرصد في السطور التالية التفاصيل الكاملة حول الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة..

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2022

للراغبين فى الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الرقم القومى عليهم اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستعلم بالدخول على موقع هيئة التأمينات الإجتماعية وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg/

يمكن للمستعلم فى حال وجود شكوى من تقديمها للوزارة من خلال نفس الرابط السابق وهوhttps://tk.moss.gov.eg/

يقوم المستعلم أو المستفيد بكتابة الرقم القومي.

يقوم السمتفيد بالضغط على زر "استعلام".

تظهر النتيجة للمستعلم.

تعرف على رقم شكاوى برنامج تكافل وكرامة

من ناحيتها أتاحت وزارة لاتضامن الإجتماعى رقم تليفون لتقديم الشكاوى من قبل المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة فى حال وجود شكوى وهو 19680 .

تعرف على طريقة التقديم في معاش تكافل وكرامة ؟

يقوم الراغب فى التقديم لمعاش تكافل وكرامة التوجه إلى الإدارة الإجتماعية التابع محل سكنه ومعه المستندات لامطلوبة وهى كالآتى:

صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج - الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة اقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

تعرف على شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

1-ألا يكون المستفيد يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن 18 سنة، ويكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة

3- تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك

5-العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحده المكونه من أربعة أفراد، امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع)، الحصول على معاش “قطاع خاص - عام - حكومى - جيش - شرطة”.

6- عدم الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر،أو السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج)

7- ألا يكون المتقدم لديه ملكية لسيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبات.

8- ألا تكون المصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

9- ألا يكون المتقدم يمتلك معدات ثقيله مثل ( لودر- ماكينة طحين - خلاط بناء).

10- ألا يكون المستفيد مستفيدًا من دعم جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.