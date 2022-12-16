الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يرغب المواطنين في إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 للحصول على حقوقهم في السلع الغذائية المدعمة من الدولة للأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل في كافة محافظات الجمهورية والمقدرة بـ 50 جنيه شهريا للفرد الواحد يمكن الحصول على سلع غذائية من خلال البقاليين التموينين المنتشرين في كافة المحافظات.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023

يمكن للمواطنين الراغبين في ضم أبنائهم إلى البطاقات التموينية للحصول على حصصهم في السلع الغذائية المدعمة من الدولة وذلك عبر منصة مصر الرقمية الإلكترونية من خلال هذا الرابط (من هنا) وبإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع منصة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار خدمة التموين من القائمة الرئيسية للموقع.
  • تحديد الخدمة المرادة من خدمات منظومة التموين (ضم الأفراد الجدد).
  • إدخال رقم بطاقة التموين.
  • إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
  • تسجيل بيانات صاحب البطاقة التموينية بالتفصيل من واقع بطاقة الرقم القومي.
  • إدخال بيانات الأطفال المراد إضافتهم.
  • تحميل الأوراق اللازمة والتي تثبت البيانات المسجلة.
  • الضغط على كلمة حفظ.

الاستعلام عن رقم بطاقة التموين بالاسم 2023

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الفئات المستحقة لإضافة الأفراد الجدد عبر بطاقة التموين 2023

أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تفعيل منصة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد عبر بطاقات التموين الأطفال من سن 4 سنوات من الفئات الأكثر احتياجا وهم :-

  • مستحقوا معاش تكافل وكرامة.
  • حاملوا كارت الخدمات المتكاملة.
  • مستحقوا معاش التضامن الاجتماعي.
  • أبناء الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

وذلك في إطار تخفيف الوضع الاقتصادي على كاهل الأسر الأكثر احتياجا في ظل الصعاب الاقتصادية لرفع من أوضاع معيشتهم حيث يتم التنبيه داخل مكاتب التموين على إضافة المواليد عبر المنظومة الاقتصادية شريطة أن يكون رب الأسرة مستحق للدعم من الدولة.

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خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022

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أقصى عدد لإضافة الأفراد الجدد لبطاقات التموين 2023

أقصى عدد مفترض إضافة المواليد على بطاقة التموين 2023 هو طفلين وذلك على بطاقة بها أب وأم أى الحد الأقصى للبطاقة التموينة الواحدة 4 أفراد حيث تتلخص الأوراق المطلوبة في (البطاقة التموينية، بطاقة الرقم القومي، صافي دخل صاحب البطاقة التموينية، شهادات ميلاد الأطفال) وتم تحميلها عبر الموقع الإلكتروني.

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وائل لطفي

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