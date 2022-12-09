رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين والأوراق المطلوبة من الموضوعات التي شغلت تفكير العديد من المواطنين في الفترة الأخيرة.

وترتفع عمليات البحث في الدقائق الأخيرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الأكثر شهرة واستخدامًا “جوجل” من قبل المواطنين بانحاء الجمهورية، لمعرفة تفاصيل التقديم على بطاقة التموين والأوراق المطلوبة من خلال رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين.

الشروط والأوراق المطلوبة.. رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين

ويستطيع أصحاب بطاقة التموين إضافه المواليد عبر الدخول على بوابة مصر الرقمية للتموين، أو الدخول عبر الرابط التالي: https://digital.gov.eg/

ومن خلال الخطوات التالية يمكنك إضافة المواليد على بطاقة التموين:

اختيار أيقونة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

اضغط على تسجيل حساب جديد.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم واسم الأم.

شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين

1- الإضافة بحد أقصى فردين.

2- الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه.

3- انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه.

4- إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة.

5- أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي.

6- المرأه المعيلة.

7- الأرملة.

وينشر "الدستور" الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين على موقع دعم مصر الرسمى للتسهيل على المواطنين..