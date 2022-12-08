الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تعلن انتظام عمل المخابز البلدية على مستوى الجمهورية

جريدة الدستور

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام عمل المخابز البلدية على مستوى الجمهورية، وكذلك انتظام صرف الخبز المدعم على بطاقة التموين يومياً للمواطنين.

وتعمل المخابز بشكل منتظم يوميًا من الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مع وجود بعض المخابز ذات الحصص الكبيرة يمتد عملها للساعة التاسعة مساءً ويتم تحديد مواعيد عمل المخابز عن طريق الإدارات التموينية بحيث نضمن توافر الخبز البلدي المدعم على مدار اليوم.

وكشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن وزارة التموين بصدد الانتهاء خلال الشهر القادم من دراسة المقترح الذي تقدمت به الشعبة العامة والذي يتضمن توفير الخبز الحر  لغير حاملي البطاقات التموينية من خلال المخابز البلدية وذلك عبر كارت ذكي.

وأشار إلي أن الدراسة تتضمن قيام المواطن الذي يرغب في الحصول علي الخبز الحر بمواصفات المدعم، شراء بطاقة  الخبز الحر من مكاتب البريد، حيث سيتم تقسيمه إلى فئات 20 و50 و100 جنيه حسب الاحتياجات الشهرية.

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