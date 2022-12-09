بعد فتح «التموين» إضافة المواليد.. مواطنون: خفف علينا الأعباء ويوفر احتياجاتنا الغذائية

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح الوزارة باب إضافة المواليد إلكترونيًا أمام المواطنين، وذلك لأربع فئات فقط وهم الحاصلين على معاش تكافل وكرامة، وحاملي كارت الخدمات المتكاملة المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، والحاصلين على معاش التضامن الاجتماعي، علاوة على أبناء الشهداء، وأبناء الأسر البديلة، بشرط ألا يقل عمر الأطفال المراد إلحاقهم بالبطاقة التموينية عن 4 سنوات، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

في هذا السياق حاورت" الدستور" عددا من الأهالي الذين أتاحت لهم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة مواليد جديدة إلى بطاقاتهم التموينية، للوقوف على مدى تأثير هذه الخطوة عليهم، ورأيهم فيها.

- علي: إضافة المواليد الجديدة في ظل هذه الظروف الصعبة خطوة عظيمة

قال على محمد، 40 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة، القاطن في حي السيدة زينب، التابع لمحافظة القاهرة، لـ" الدستور" إنه كان يرغب في إضافة أبنائه الثلاث الذين تراوحت أعمارهم بين 4 و 6 و7 سنوات في بطاقة التموين الخاصة بعائلته،معقبًا" إضافة المواليد الجديدة في ظل هذه الظروف الصعبة، خطوة عظيمة للدولة لحماية الفئات التي تحتاج لدعم".

فيما أوضح عامر محمد، البالغ من العمر 55 عامًا، والذي يتلقى معاش تكافل وكرامة، القاطن في منطقة عزبة النخل، التابعة لمحافظة القاهرة، لـ" الدستور" أن الدولة تحاول بشتى الطرق أن تنجد الفئات البسيطة، وذلك من خلال عدد كبير من القرارات التي تساعدهم على تحمل أعباء الحياة، مؤكدًا "أن إضافة مواليد جديدة في ظل الظروف التي يعاني منها العالم تحديا كبيرا".

أضاف، عادل عبدالفضيل، 60 عاما، حاصل على معاش التضامن الاجتماعي، القاطن في منطقة المرج الجديدة، التابعة لمحافظة القاهرة، لـ "الدستور" أن فتح باب إضافة المواليد أمر هام في تحمل الأسرة وتوفير واحتياجاتها الغذائية".