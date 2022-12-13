خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022 من أكثر الموضوعات التي شغلت تفكير العديد من المواطنين في الأيام الأخيرة.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الاكثر شهرة وإستخداماً “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022 إلكترونياً.

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بدأت مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى استقبال طلبات إضافة المواليد على بطاقات التموين لأربعة فئات من أصحاب البطاقات التموينية في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على هؤلاء الأسر والفئات هى، مستحقي معاش تكافل وكرامة وحاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي وأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة، على ألا يقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم عن أربع سنوات.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2022

يستطيع أصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية فقط إضافة المواليد الجدد من خلال الدخول على بوابة مصر الرقمية واختار أيقونة التموين، أو الدخول مباشرة عبر هذا الرابط: أضغط هنا .

1 - ثم سجل الدخول على بوابة مصر الرقمية، إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

2 - اضغط على سجل حساب جديد.

3 - أكتب الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

4 - اكتب الاسم الأول للأم.

5 - الضغط على خدمات التموين.

6 - إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين لبطاقة التموين، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد.

7 - كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، على أن يكون الاسم رباعيًا.

8 - إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

9 - كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة)، ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

10 - اختر كلمة (إضافة) لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.