إضافة الجدد.. موقع تسجيل المواليد فى بطاقة التموين عن طريق النت 2022

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022 من الموضوعات التي تهم آلاف الأسر للمواطنين بعد إعلان وزارة التموين يوم الخميس الماضي عن فتح موقع دعم مصر لإتاحة ضم مواليد جدد على بطاقات التموين وتعديل البيانات، وهو القرار الذي طال انتظاره من الجميع.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022

ويستعرض «الدستور» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن شروط وخطوات إضافة مواليد 2022.

إضافة أفراد في بطاقة التموين 2022

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم الخميس الماضي، تلقي طلبات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022، وذلك لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية.

وتم إخطار مكاتب التموين التابعة للمديريات باستلام طلب إضافة أفراد على بطاقة التموين 2022 من المواطنين للفئات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا.

الفئات المسموح لها بإضافة مواليد على بطاقة التموين 2022

إضافة مواليد ذوي الاحتياجات الخاصة أصحاب معاش تكافل وكرامة يمكنهم إضافة المواليد على بطاقات التموين. حاملو كارت الخدمات المتكاملة يمكنهم تسجيل أفراد على بطاقة التموين. يستطيع أصحاب معاش التضامن الاجتماعي يمكن لأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة إضافة مواليد 2022.

سن اضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

طبقًا لما أعلنته وزارة التموين فإنه لا يجب أن تقل سن الأفراد المراد إضافتهم على بطاقة التموين عن 4 أعوام.

موقع تسجيل المواليد فى بطاقة التموين عن طريق الإنترنت 2022

يمكن إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية إضافة المواليد

مع بداية شهر ديسمبر 2022، تم فتح رابط صفحة دعم مصر وبوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد 2022، وللرابط (اضغط هنا).

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022

1. أقصى عدد لـ بطاقة التموين هو 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

2. يمكن للفرد إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط.

3. لابد أن يكون المعاش منخفضًا إلى 2500 جنيه.

خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022

كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

1. سجل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية أو دعم مصر.

2. ثم قم بتسجيل حساب جديد للدخول.

3. في البداية قم بكتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين .

4. قم بكتابة الاسم الأول للأم.

5. اختر خدمات التموين.

6. ثم اختر إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

7. اكتب اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

8. ثم ضع الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين .

9. بعدها اكتب صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

10. انقر على كلمة (إضافة).