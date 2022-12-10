بعد إعلان وزارة التضامن عن فتح باب تسجيل المواليد في البطاقة التموينية يكثر البحث في الوقت الحالي عن شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022 كي يمكن تسجيلهم من خلال موقع دعم مصر الذي أتاحته الوزارة أمام المواطنين.

تعرف على شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

في هذا التقرير تعرف على شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022 وكيفية إضافتهم من خلال موقع دعم مصر بالخطوات الموضحة فيه.

أتاحت وزارة التموين إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022 لأربع فئات من أصحاب البطاقات التموينية، سواء من خلال مكاتب التموين التابعة للمديريات باستلام طلب إضافة أفراد على بطاقة التموين 2022.

أو عن طريق موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية التي توفر إتاحة الخدمات التموينية المختلفة.



شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022

يجب العلم أن وزارة التموين وضعت عدة شروط للموافقة على إضافة المواليد إلى بطاقات التموين 2022 نوضحها لكم.



- أقصى عدد لـ بطاقة التموين هو 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

- يمكن للفرد إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن تكون البطاقة مسجلًا بها 3 أفراد فقط.

- لابد أن يكون المعاش منخفضًا إلى 2500 جنيه.









الأربع الفئات المتاح لهم إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2022



إضافة المواليد من أصحاب معاش تكافل وكرامة.

إضافة المواليد لحاملي كارت الخدمات المتكاملة.

تسجيل المواليد لأصحاب معاش التضامن الاجتماعي.

تسجيل المواليد لأبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة بالبطاقة التموينية 2022.

مع العلم أنه لا يجب أن يقل عمر الأفراد التي سيتم إضافتها حديثًا إلى بطاقة التموين 2022 عن 4 سنوات.



إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022 من المنزل

يمكن للفئات المستفيدة إضافة المواليد ممن يزيد أعمارهم عن 4 سنوات إلى البطاقة التموينية من المنزل من خلال الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط التالي:

https://digital.gov.eg/

ثم اختيار خدمة التموين.

واختيار خانة إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

ثم يتم تسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة السر.

ثم يتم اكتب اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعيًا.

كتابة الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

بعدها كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

وأخيرًا الضغط على كلمة (إضافة).