الثلاثاء 06 ديسمبر 2022
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paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رابط إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

بطاقة التموين
بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين اضافه المواليد الجدد، على بطاقة التموين، ولكن وفق شروط حددها على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مسبقًا، إذ جاء إضافه المواليد لبطاقات التموين في إطار سياسة الدولة في زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة مع الأوضاع الاقتصادية الغير مستقرة الذي يعاني منها العالم أجمع، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي رابط إضافة المواليد على بطاقه التموين، وشروط إضافتهم .

التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين

يمكن لأصحاب بطاقة التموين إضافه المواليد عبر الدخول على بوابة مصر الرقمية للتموين، أو الدخول عبر الرابط التالي https://digital.gov.eg/

  • واختيار أيقونة التموين عبر بوابة مصر الرقمية
  • اضغط على تسجيل حساب جديد.
  • كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.
  • كتابة الاسم واسم الأم.

كيفية معرفة الرقم السري لبطاقة التموين إلكترونيًا

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي ومعايير قبول التسجيل

  • اختيار خدمات التموين.
  • اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين ببطاقة التموين.
  • الضغط على بدء الخدمة لإضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.
  • كتابة اسم الابن أو الابنة والرقم القومي.
  • اختيار صفة القرابة ابن أو ابنة.
  • اختيار ضم.
  • الضغط على كلمة إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

 

شروط اضافة المواليد 

حدد وزير التموين على المصيلحي مجموعة من ضوابط قبل إضافة المواليد على  للأسر الأولى بالرعاية، بحيث لا يزيد دخل هذه الأسر عن الحد الأدنى للأجور البالغ 3 آلاف جنيه والمعاش عن 2500 جنيه، وتستطيه الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي تكافل وكرامة اضافة المواليد لبطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية.

كما شملت شروط اضافه المواليد أن يكون رب الأسرة أن يكون الابن أكبر من عامين، ألا يتجاوز الحد الأقصى للبطاقة التموينية 4 أفراد فقط، ويمكن إضافة فردين بحد أقصى على البطاقة الحالية.

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رابط الاستعلام عن تأشيرة الخروج وعودة عبر منصة «مقيم»

وتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقي تظلمات المواطنين بشأن الحذف من بطاقة التموين أو الاستبعاد، عبر موقع دعم مصر أو منظومة الشكاوي بمجلس الوزراء في مصر أو من خلال مديريات التموين المنشرة في مختلف المحافظات.

وتتيح  بوابة مصر الرقمية الكثير من الخدمات التموينية للأفراد منها  تفعيل بطاقة تموين، إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي، ضم أفراد أسرتى، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، إيقاف بطاقة تموينية، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

إضافة المواليد وزارة التموين بطاقة التموين مصر الرقمية الحماية الاجتماعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فوق الجميع

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