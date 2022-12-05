رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي ومعايير قبول التسجيل

يوفر موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة للمعاقين والذي يعد من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة في عام 2015 لحماية الفقراء من برامج الإصلاح الاقتصادي والذي تسبب في زيادة أسعار جميع السلع الغذائية، وتعرض الدستور في التقرير التالي استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة للمعاقين.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يستطيع المعاقين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة إجراء استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي أو الدخول عبر الرابط التالي هنا ، ثم ادخل الرقم القومي المكون من 14 رقم لصاحب كارت تكافل وكرامة ، ثم اضغط على زر استعلام .

معايير القبول في تكافل وكرامة

استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية .

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي معايير الإقصاء من برنامج تكافل وكرامة ومنها القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضي معاش من تلك الجهات، حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000.

امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة، العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها، العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها)، التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج)، ملكية عمل خاص/شخصي، وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد.

كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط حضور أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، وحضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات.