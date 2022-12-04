تكافل وكرامة استعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة أهم برامج الحماية الاجتماعية التي طبقتها وزارة التضامن الاجتماعي للمرأة المتزوجة، وكذلك الأسر الأولى بالرعاية، ولكنها حددت بعض الشروط لكي يحصل المواطنون على معاش تكافل وكرامة الذي يضم كل فترة مجموعة من الأسر الجديد إلى مظلة الحماية الاجتماعية خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم التي تجبر الدولة على رفع الفوائد والذي يترتب عليه ارتفاع الاسعار.

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

تستطيع المرأة المتزوجة الاستعلام عن تكافل وكرامة عن طريق الدخول إلى بوابة وزارة التضامن الاجتماعي أو الضغط على الرابط التالي :

https://tk.moss.gov.eg/، ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، ثم الضغط على زر الاستعلام.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي معايير القبول ببرنامج تكافل وكرامة، استيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الاستمارة الدالة علي الحالة الاجتماعية للأسرة، أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة،عدم الحصول على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية .

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي معايير الإقصاء في برنامج تكافل وكرامة ومن أهم الشروط هي عدم القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضي معاش من تلك الجهات الرسمية ، حيازة أرض زراعية أكبر من فدان ،امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام 2000، امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة، العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة لشاملة أو غيرها)، العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها)، التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج)، ملكية عمل خاص/شخصي، وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد.