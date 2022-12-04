استعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2022 وشروط استمرار الاستحقاق

بعد زيادة الدولة لعدد المستفيدين ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة يكثر البحث بشكل دائم عن رابط استعلام عن فيزا تكافل وكرامه 2022 من أجل استلامها والحصول على المعاش في التوقيت الذي تحدده وزارة التضامن الاجتماعي كل شهر.



استعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2022



يوفر لكم موقع “الدستور” في هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامه 2022 ولمن يرغب في الاشتراك في البرنامج شروط الاشتراك والأوراق المطلوبة.



يمكن الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة 2022



من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من الرابط التالي:

https://tk.moss.gov.eg/

ثم كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل أو كرامة من أجل الاستعلام.



التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها لمحل سكن المتقدم ثم تقديم الأوراق التالية:

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية و بها العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الام.





شروط استمرار الحصول على معاش تكافل





حضور أبناء الأسر المستفيدة من "تكافل" للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا.

حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتى 6 سنوات.



قيمة معاش تكافل وكرامة

وتبلغ قيمة معاش تكافل وكرامة 2022 وفقا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي:

- 500 جنيه للأسر المستفيدة.

- 450 جنيهًا للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة

- 350 جنيهًا للأيتام.