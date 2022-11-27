يسعى ذوي الهمم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي توفرها الدولة في إطار حرصها على تسهيل حياتهم، وتتولى وزارة الصحة وأيَا وزارة التضامن الاجتماعي إصدار كارت الخدمات المتكاملة وفق بعض الشروط التي يحددها مسبقًا، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط استعلام حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية.

رابط حجز كشف طبي من موقع وزارة الصحة

يتيح موقع وزارة الصحة حجز كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ، ويمكن للراغبين في حجز كشف طبي الدخول عبر الرابط التالي

http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx

ثم اختار أيقونة حجز موعد الكشف الطبي، وقم بملًا كافة البيانات المطلوبة أمامك بالتفاصيل الدقيقة لتصل لك رسالة على رقم الموبايل المسجل بالموعد ومكان الكشف.

وتقوم وزارة الصحة بعد ملأ بيانات حجز كشف طبي بفحص جميع البيانات من خلال لجنة طبية متخصصة بإجراء الكشف الطبي على المواطن، وإذا كان راغب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة مستوفي كافة الشروط للحصول عليها يتم تحديد نوع الإعاقة وتعتمد وزارة الصحة التقرير الطبي للحالة وتقوم برفعه إلكترونيا، ثم تتسلم وزارة التضامن الاجتماعي التقرير الطبي للحالة.

و آخر خطوة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة هي إجراء الكشف الوظيفي الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي لتأكيد نسبة الإعاقة للشخص، ثم يتم إرسال البيانات إلى الشركة المختصة التي تم التعاقد معها إصدار كارت الخدمات المتكاملة المخصص لذوي الهمم، وتقوم الشركة بإرسال البطاقات للأشخاص المقبولين وتصلهم حتى باب المنزل.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة عبر موقعها الالكتروني وجاءت كالتالي:

أولا سجل طلبك من خلال البوابة وتأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها مسئولية قانونية وهي توقف عليها قبول طلبك أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم

ثانيًا : بعد ملئ بياناتك الشخصية يجب ملئ إستمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة

ثالثًا : بعد التسجيل هيظهرلك رقم الطلب الخاص بك - رجاءا إحتفظ به. ملحوظة هامة: ليس معنى أنك قمت بالتسجيل أنه تم قبول طلبك ده أول خطوة لدراسة حالتك ولازم تكمل باقي الخطوات

رابعًا : قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الإستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية

خامسًا : في حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونه الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت بإختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك

سادسًا : بناءا على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.