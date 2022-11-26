كيف يمكن تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة؟

يتزايد بحث الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل دائم عن كيفية تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتغيير الموعد الذي كان مقرر لهم، ولكن تصادف أن تعارض مع موعد أخر لهم لذا أصبح يمكن أن يتم تغيير الموعد للكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال الإنترنت بكل سهولة ويسر، من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان.

تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

من خلال موقع وزارة الصحة والسكان المصرية من الرابط التالي pod.mohp.gov.eg/Edit.aspx

يمكن الدخول من أجل تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

حيث يتم كتابة الرقم القومي في الخانة الأولى ثم الضغط على كلمة بحث

يعقبها كتابة نوع الإعاقة ومكان الكشف والتاريخ والساعة ثم كتابة حفظ البيانات

مع ملاحظة أنه يجب أن يكون التسجيل من جهاز متصل بطابعة لطباعة استمارة التسجيل.

توفر بطاقة الخدمات المتكاملة العديد من الامتيازات للاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بدعم من الدولة وبتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصدر القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي بموجبه يمكن الحصول على البطاقة الخدمية لتأكيد هذه الامتيازات.

امتيازات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة

أبرز هذه الامتيازات لذوي الاحتياجات الخاصة هي نسب خصم في قيمة تذاكر المواصلات العامة وإمكانية الجمع بين معاشين والدمج في مدارس التعليم الأساسي والإعفاء من الضرائب والإعفاء من رسوم الجمارك على السيارات المخصصة لهم والأطراف الصناعية وتوفير نسبة 5% من نسب الوظائف الحكومية الكشف الطبي بالمجان في كافة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والقوات المسلحة والإعفاء من المصروفات المدرسية

حجز موعد كشف طبي

يمكن من خلال الرابط السابق ذكره تسجيل بيانات طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، من خلال كتابة البيانات التالية الاسم رباعي ورقم البطاقة الشخصية وتاريخ الميلاد والنوع ومحافظة الميلاد والوظيفة والعنوان ورقم الهاتف المحمول والشرط الأهم هو نوع الإعاقة.

وضرورة التأكد من كتابة نوع الإعاقة وجميع البيانات صحيحه وسوف تصلك رساله بالموعد ومكان الكشف ثم يتم الضغط على حفظ البيانات.