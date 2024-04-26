الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: طرح الوحدات السكنية برفح الجديدة أمام أبناء سيناء أكبر رد على الشائعات المغرضة

النائب فايز أبو حرب
النائب فايز أبو حرب

قال النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ عن سيناء، إن طرح الوحدات السكنية برفح الجديدة أمام أبناء سيناء رد مباشر على الشائعات التى تروجها أطراف معادية لمصر حول إنشاء مصر مساكن في رفح لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، مشددا على أن بوابة مصر الشرقية آمنة تماما، وستكون حائط صد لكل من تسول له نفسه الطمع في سيناء أو مصر  نتيجة لجهود أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قضوا على الإرهاب وقادرين على تأمينها بشكل تام. 

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"الحياة" تنقل فعاليات احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء

وهنأ عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة قادة وضباط وأفراد وأبناء سينا والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

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"مصر الحديثة" تنظم ندوة تثقيفية بعنوان "سيناء بين التحرير والتعمير" في الشرقية

خلق فرص عمل واستغلال الثروات الطبيعية بشكل أمثل

وطالب عضو مجلس الشيوخ،  في تصريحات ل"الدستور" بخلق المزيد من فرص العمل لأبناء  سيناء، مؤكدا أن الدولة تقوم بمشروعات تنموية في كل ربوع سيناء.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الاستغلال الأمثل لمقدرات وثروات سيناء التي تعتبر درة الخير لمصر لما تمتلكه من امكانيات وموارد تعدينية وزراعية وسياحية واقتصادية، فممكن تتحول سيناء بدعم الزراعة فيها لسلة الغذاء لمصر، ويمكن استغلال ساحل البحر المتوسط بطول ١٩٠ كيلو متر بشكل أكثر دقة، كما أن تطوير ميناء العريش سيحقق نهضة حقيقة في سيناء ويوفر فرص عمل هائلة، بالاضافة لخط سكك حديد يتم إنشاؤه بدءا من طابا الى العريش، بالاضافة إلى  البدء في إنشاء تجمعات  تنموية وزراعية على ترعة السلام وفي وسط سيناء وفي شرق العريش، مطالبا بإنشاء المويد من المصانع لاستغلال الموارد الطبيعية بدلا من تصديرها في حالتها الخام.

وأشار أبو حرب، إلى أنه القيادة السياسية تولى سيناء إهتمام كبير فهناك رغبة حقيقية للنهوض بأرض الفيروز وتعميرها.

النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ تحرير سيناء طرح وحدات سكنية رفح الجديدة رفض تهجير الفلسطينين

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برلمانى: طرح الوحدات السكنية برفح الجديدة أمام أبناء سيناء أكبر رد على الشائعات المغرضة

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