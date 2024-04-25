الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الحياة" تنقل فعاليات احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء

فعاليات احتفالية
فعاليات احتفالية مجلس القبائل بعيد تحرير سيناء

تنقل شبكة تليفزيون الحياة، احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لـتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية على أرض الوطن، بعد أن تم استردادها بتضحيات الشهداء الأبرار والجنود البواسل الذين رفعوا راية الوطن وحققوا السيادة المصرية على أراضي سيناء كاملة.

من المقرر أن يُحيي الاحتفالية الفنان تامر حسني والفنانة أنغام، بفقرات غنائية تبثها القناة من قلب سيناء، وسط حضور كبير من قبائل وعائلات سيناء بمختلف فئاتهم.

يأتي ذلك استمرارا لنهج قناة الحياة في إرساء وتعزيز قوى مصر الناعمة في مختلف المحافظات، خاصة الحدودية مثل سيناء والتي سُطرت بطولات أبنائها بأحرف من نور في التاريخ، حيث تحرص القناة على نقل كبرى الاحتفالات في المناسبات الوطنية والدينية من دورها الحيوي المهم.

شبكة تليفزيون الحياة تليفزيون الحياة الذكري الثانية والأربعين لتحرير سيناء تامر حسني أنغام السيادة المصرية الحياة احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية تحرير سيناء

مواد متعلقة

مدحت صالح يعلن إصدار نسخة معدلة من ألبوم "استنى"

إسعاد يونس "جدة مسيطرة" في مسلسل تيتا زوزو

دم المصريين خط أحمر.. شريف منير يكشف كواليس شخصيته في"السرب"

رانيا يوسف عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا: "أعيش قصة حب جديدة"

القومى للمسرح يعرض فيلم "شكرًا.. أشرف عبدالغفور"

عصام زكريا مديرًا للدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى

بعد شخصية "برزك أميد".. معلومات عن سامى الشيخ بطل الفيلم العالمى "run"

"إن شاءالله ولد" أفضل فيلم روائى طويل بمهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة

الأكثر قراءة

عودة إمام عاشور والشحات.. قائمة الأهلى لمواجهة مازيمبى

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل في عام 2024

حفل تامر حسنى وأنغام بالعاصمة الإدارية فى ذكرى تحرير سيناء

أسعار الفراخ فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-4-2024

حكم بسجن حليمة بولند بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيوني" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

محمد سميح

أحلام الرئيس التى حوّلها «أبناء سيناء» إلى حقيقة على أرض الفيروز

ماجد حبته

دماء تحرير وتعمير سيناء

محاسن السنوسي

"والتين والزيتون، وطور سينين".. إنه قسم الله

مدحت بشاى

بوحدة الكنائس تتوحد القلوب

عبد الرحيم طايع

سحر الموجى.. رَابِحَةُ العَظَمَةِ

أحمد غنام

ولكم في الأرجنتين عبرة!

صور

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

بالرعاية الإعلامية لـ "الدستور".. انطلاق مؤتمر كتاب الرئيس الصينى وسط حضور ثقافى واسع

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات فى تل أبيب بسبب تجاهل نتنياهو ملف المحتجزين وتطالب بانتخابات مبكرة

الاحتلال يشدد إجراءاته فى طوباس ويغلق وسط الخليل لتأمين اقتحام المستعمرين موقعًا أثريًا

المسئولون الإسرائيليون يشيدون بمشروع قانون المساعدات الخارجية الأمريكى