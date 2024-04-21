الأحد 21 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"إن شاءالله ولد" أفضل فيلم روائى طويل بمهرجان بيروت الدولى لسينما المرأة

جريدة الدستور

تتوالى النجاحات التي يحققها الفيلم الأردني "إن شاءالله ولد" للمخرج أمجد الرشيد، ويرتفع رصيد جوائزه إلى 14 جائزة دولية بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة.

شهد الفيلم انطلاقته الأولى في فرنسا حيث حظي بعرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي، حيث فاز بجائزتين من المهرجان الأعرق في أول مشاركة لفيلم أردني بالمهرجان، كما مثّل الأردن في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم دولي.

﻿وسبق وحقق الفيلم علامة فارقة في تاريخ السينما الأردنية، إذ فاز بجائزتين في مهرجان كان السينمائي، وهما جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل أثناء مشاركته في قسم أسبوع النقاد.

شارك "إن شاءالله ولد" في عدة مهرجانات دولية من بينها مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي، ومهرجان سيدني السينمائي، ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل عمل ضمن مسابقة السينما الآسيوية بمهرجان بنغالورو السينمائي الدولي بالهند، وجائزة أفضل أداء من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة من مهرجان شاشة آسيا والمحيط الهادي، وجائزة أفضل سيناريو لفيلم روائي طويل في مهرجان ميستك السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان روتردام للفيلم العربي إلى جانب فوز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

"إن شاءالله ولد" يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

الفيلم من إخراج أمجد الرشيد، يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة.

مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة الفيلم الأردني إن شاءالله ولد أمجد الرشيد فرنسا مهرجان كان السينمائي الدولي

مواد متعلقة

الأربعاء.. اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين والمهن التمثيلية لوضع ضوابط تغطية الجنازات

قبل طرحه بالسينمات.. سينرجى فيلمز تكشف عن شخصية أحمد السقا فى "السرب"

الأربعاء.. تكريم اسم الفنان أشرف عبدالغفور بـ"القومى للمسرح"

هانى البحيرى يكشف لـ"الدستور" كواليس تصميم فستان زفاف دينا فؤاد بـ"حق عرب"

ساعة أحمد حلمى فى "عسل أسود" تدخل مزادًا لصالح راعى مصر.. فما القصة؟

مدينة الإنتاج الإعلامى تشارك فى مهرجان هوليوود للفيلم العربى

قبل عرضه.. ما علاقة إسلام جمال بشيرى عادل فى "الوصفة السحرية"؟

أحمد عبداللاه لـ"الدستور": المتحدة وفرت لنا ميزانية ضخمة ووقت كافيًا لخروج موسم فنى متكامل

الأكثر قراءة

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل..أول رد من اتحاد الكرة على أزمة مباراة الأهلى وإنبى

قضية طالبة العريش.. 11 متهمًا ينتظرون محاكمتهم

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

مجموعة الصعود: ترتيب فرق دوري المحترفين بعد تعادل الغزل مع راية

"نفسى أحضن ابنى".. قاتل طالب المنصورة يحاول استعطاف هيئة المحكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

لواء. محسن الفحام

بين الحسم والإنسانية

إبراهيم عبدالفتاح

شجرة بعيدة اسمها الصبر

د. منى حلمى

"التحديق" فى الداخل

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

نيويورك تايمز: ارتفاع حدة العنف فى الضفة الغربية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلى

دراسة عبرية: إسرائيل تمر بأسوأ فترة فى تاريخها وتحتاج استراتيجية جديدة

اتفاق ضمنى لخفض التصعيد.. هل اتفقت إسرائيل وإيران على الضربات الصاروخية؟