أحمد عبداللاه لـ"الدستور": المتحدة وفرت لنا ميزانية ضخمة ووقت كافيًا لخروج موسم فنى متكامل

قال مصمم المعارك والأكشن أحمد عبداللاه إنه فخور بالمشاركة في مسلسل "الحشاشين"، الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، والذي يعتبره من الأصعب الأعمال التي شارك فيها خلال مسيرته العملية، خاصة وأنه مسلسل تاريخي، مؤكدًا أنه كان التحدي الأصعب بالنسبة له.

وأشار "عبد اللاه" في تصريح لـ الدستور إلى أن العمل تطلب صنع سيوف وخناجر وملابس خاصة وأداء خاص بالحقبة الزمنية التي دارت خلالها أحداث العمل، لافتًا إلى أن تدريب الممثلين والخيول استغرق وقت طويل بين 3 لـ 6 أشهر.

وأضاف أن الخيول استغرقت وقت طويل لتدريبها، وكواليسها كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أنه استمتع بأجواء العمل رغم صعوبتها، مؤكدًا أنه توافرت كل الإمكانيات الضخمة التي ساعدت على خروج العمل بأفضل صورة.

وعن أكثر المشاهد صعوبة في مسلسل "الحشاشين" وضح أن معركتي الحلقة 11 والحلقة 23 من أكثر المعارك صعوبة، فاستغرقت الأولى تدريب 17 يومًا، والثانية تم تصويرها في وقت كبير، أما المعارك الأخرى كانت أسهل بعض الشيء، مؤكدًا أن العمل ككل بشكل عام كان الأكثر صعوبة في موسم رمضان المنقضي، بسبب تفاصيله الكثيرة وطبيعة الأماكن التي تم التصوير فيها والتدريبات المكثفة.

الكبير قوي

وعن مسلسل "الكبير قوي" الموسم الثامن قال إنه كانت المشاهد الأكشن خلاله كوميديه بطبيعة حال العمل، والكوميديا متحكمة أكثر في الأحداث، مثل تطاير الغوريلا وطرزان وغيرهم من المشاهد الطريفة.

بين الرفاعي

بينما مسلسل بيت الرفاعي قال عبداللاه إن الأكشن في أحداثه مختلف، لافتًا أن طبيعة عمل بطل المسلسل أمير كرارة كطبيب ضمن الأحداث فيرى أن الطبيب لم يستطيع الضرب مثل أبطال الشعبي والمحترفين في الضرب، مؤكدًا انهم حرصوا على تقديم البطل بشكل غير مبالغ فيه، كذلك مسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان، مشيرًا إلى أنه كان أكشن مختلفا ومميزا أيضًا.

وعن كواليس أعماله الفنية في موسم رمضان المنقضي، قال أحمد عبداللاه إنه استمتع بالتعاون مع كل النجوم خاصة وأنه تعاون متكرر مع النجمين مصطفى شعبان وأمير كرارة منذ البدايات، أما أحمد مكي فكان التعاون معه في أجزاء عديدة بمسلسل الكبير، وكذلك المخرجون، مشيرًا إلى أن تكرار التعاون مع النجوم أو المخرجين يجعل العمل سهلا ويقرب وجهات النظر، ويجعل مشاهد الضرب مختلفة ولها شكل معين في الضرب بالنسبة لكل ممثل، مؤكدًا أنه كان مجهودا كبيرا أن يجمع الموسم الواحد عددا كبيرا من الأكشن بأشكاله المختلفة.

دعم المتحدة

وعن دعم الشركة المتحدة قال أحمد عبداللاه إن المتحدة للخدمات الإعلامية دعمتهم بشكل كبير، فوفرت أكثر عنصرين لخروج أي عمل على أكمل وجه وهو الميزانية الضخمة والوقت، مؤكدًا أنهم لم يقصروا أبدًا في كل الدعم والمساعدة من إمكانيات ضخمة وأدوات وأماكن، متمنية أن تكون بداية لصنع أعمال ضخمة دائمًا بشكل كامل كما يجب، وتوفير عامل الوقت الذي يعتبر الأصعب دائمًا في أي عمل فني وهو ما وفرته لنا الشركة المتحدة بالفعل في مسلسلات رمضان الماضي.

