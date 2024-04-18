الجمعة 19 أبريل 2024
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فن

نجوم الفن في افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

جريدة الدستور

شهدت سينما لوك بجليندال في كاليفورنيا، حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي، الذي تقام فعالياته في الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجاري.

استقبل الحضور مايكل باخوم، مدير مهرجان هوليوود للفيلم العربي، وشارك في حفل الافتتاح المستشار محمد طاهر بدر، القائم بالإعمال بالإنابة عن القنصل العام المصري السفير حسام الدين علي، ومنصور بن عبد الله السليطين، قنصل عام دولة قطر في لوس أنجلوس، هذا بجانب عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانين إلهام شاهين، ظافر العابدين، والمنتجين محمد حفظي، وطارق الجنايني إلى جانب نخبة بارزة من صناع السينما في هوليود الراغبين في التعرف على حاضر السينما العربية ونجومها.

 

 

 

وتم خلال الحفل تكريم الفنانة إلهام شاهين، بجائزة الرائدة المصرية بمجال السينما عزيزة أمير، التي تمنح سنويا من المهرجان لأفضل فنانة وصانعة أفلام عربية.

علقت "شاهين" على ذلك التكريم معربة عن سعادتها بوجود احتفال للسينما العربية على أرض الفن هوليوود، وأكدت على أهمية دعم المهرجان وتشجيعه ومساندته لأنه بمثابة جسر تواصل ليس فقط للفنانين من مختلف أنحاء الوطن العربي، وإنما أيضًا للمواطنين العرب الذين هاجروا لأمريكا منذ زمن.

وأشارت إلى أن الفن هو أعظم لغة يمكن أن تربط الجميع ببعضهم البعض، لافتة إلى أنه من خلال فعاليات مهرجان هوليوود للسينما العربية يتم ترسيخ الارتباط ببلادنا الأم وتنمية حس الانتماء للوطن العربي الكبير.

وشوقت الحضور للأفلام التي من المقرر أن تعرض خلال الفعاليات، حيث قالت إنه سيتم عرض أفلام رائعة من كل أنحاء الوطن العربي، من بينها مصر، تونس، السودان، السعودية، فلسطين.

ووجهت رسالة دعم لأهالي فلسطين قالت فيها: "ربنا معاهم ويقوي كل بلادنا العربية اللي بتمر بظروف صعبة، المنطقة العربية فيها أمور صعبة مهم نساندهم ونقف جنبهم، بقولهم ربنا معاكوا وإحنا لأن أي مواطن في بلد عربي هيحصل له أي شيء كلنا هنتأثر بيه، أتمنى إننا نتجمع على خير، والسينما والفن يجمعنا".

وفي نهاية الحفل، عرض فيلم "رحلة 404" الذي يقوم ببطولته كل من منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، سماء إبراهيم، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبد الرسول، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وعقب انتهاء الفيلم، تم عقد مناقشة تحدث خلال المنتج محمد حفظي، منتج العمل.

يقام مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.

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