الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

رشا الجزار عن "مليحة": تأثرت بكل شخصيات المسلسل.. وسعيدة بردود الفعل القوية

مليحة
مليحة

أعربت المؤلفة رشا عزت الجزار عن سعادتها البالغة لردود الفعل التي تلقتها حول مسلسل “مليحة” الذي سلط الضوء على القضية الفلسطينية، وعرض خلال موسم رمضان المنقضي.

وقالت “رشا” في تصريح لـ “الدستور” إنها سعيدة جدًا برد الفعل بعد العرض، أما قبل العرض فكانت في قلق وترق شديد وكل فريق العمل، لأنه يعتبر مشروع مهم القيمة المراد منه مهم جدًا ومسئولية كبيرة كانت على عاتقهم، مشيرة إلى أنها تفاجئت من رد الفعل والحفاوة والمتابعة في الشارع العربي كله، والإشادات من قبل صحفيين ونقاد وجمهور من كل الوطن العربي، معربة عن سعادتها باستطاعتهم الوصول للشعوب العربية التي تستحق تقديم الأفضل دائمًا.

وعن أكثر المشاهد تأثرًا بالنسبة لها، أضافت: "بالنسبة لي تأثري بكل مشهد من مشاهد العمل، فتعايشت مع الشخصيات التي كتبتها، فتأثرت بهم وهم على الورق، وبكائي كان قبل تجسيدهم في العمل الدرامي، وأكثر ما أثر في وكان يبكيني كل ما يخص العائلة الفلسطينية، ومشاهد مليحة وعائلتها والجيش المصري الوطني العظيم، والدور المتجسد في سلاح حرس الحدود خلال المسلسل، ودور الفنان دياب "المقدم أدهم الشاعر" لأنه شاب يحمل على عاتقه مسئولية حماية حدود بلده، ويترك أهله بالشهور من أجل الأمن الوطني".

وأضافت: "ودور الفنان أمير المصري شقيق البطل "علي الشاعر" طبيب الأسنان الشاب الذي شعر بعدم قدرته على تحقيق طموحه واحلامه في عام 2012 وسط عدم الاستقرار التي كانت تعيشه مصر ومنطقتنا العربية وقتها نتيجة لثورات الربيع العربي، ويسعى طوال الوقت لمعيشة وتوفير ظروف اجتماعية افضل، فحقيقي كل شخصيات المسلسل بدون مبالغة تأثرت بها، فشعرت بهم وخاطبوا ذهني ولمسوا مشاعري وتوحدت معهم، وكتبت مشاعرهم واحاسيسهم على الورق".

ومسلسل مليحة تكون من 15 حلقة وتم عرضه منذ النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وهو من بطولة كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+.

المؤلفة رشا عزت الجزار مليحة مسلسل “مليحة” رشا الجزار أمير المصري دياب

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