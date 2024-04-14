الأحد 14 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ميرنا نورالدين لـ"الدستور": ردود الأفعال عن "الحشاشين" أسعدتنى.. والكواليس كانت مبهجة

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

أعربت الفنانة ميرنا نورالدين عن سعادتها الغامرة بمشاركتها في مسلسل “الحشاشين” أمام النجم كريم عبدالعزيز، وردود الأفعال التي تلقتها حول دورها الذي جسدته ضمن الأحداث.

 

وقالت “ميرنا” لـ“الدستور” إن ردود الافعال أسعدتها كثيرًا منذ طرح “التيزر” الأول للعمل قبل عرضه بالشهر الكريم، حيث تصدر العمل ترند محرك البحث جوجل بسبب كثافة البحث عن المعلومات التاريخية التي يناقشها المسلسل، مشيرة إلى أنه أمر أغمرها بالسعادة و"خضني"، لافتة إلى أن هناك وعيًا لفئة كبيرة من الجمهور يحب هذا النوع من المسلسلات.

 

وعن اللهجة العامية التي تحدث بها العمل، قالت ميرنا نورالدين إن العامية بسيطة وغير معقدة، وسهل أن تصل للجميع، وهذا هو الهدف الرئيسي من أن تكون اللهجة العامية هى لغة المسلسل، خاصة أن شخصية حسن الصباح فارسية، فمن الصعب التحدث بهذه اللغة، لافتة إلى أن هناك بعض المصطلحات باللغة العربية الفصحى في بعض المشاهد إذا وجب الأمر، مثلا أي خطاب يقرأ يكون باللغة العربية الفصحى.
 

 

وعن كواليس العمل أكدت أنها كانت مبهجة مليئة بروح التعاون والحب بين الجميع، وبالرغم من أن عصر حسن الصباح كان عصرًا صعبًا، ولا تتمنى العيش فيه، إلا أنها كانت تحب أجواء العصر أثناء التصوير وتعايشت مع شخصية "دنيا زاد"، موضحة أنها شعرت بمتعة كبيرة، بسبب الأجواء داخل الكواليس التي أعادتنا للعصر الـ11 من ديكورات وملابس وتعامل، فكانوا يتقمصون الشخصيات بمجرد دخولهم اللوكيشن.
 

ويؤرخ مسلسل “الحشاشين” لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية "حسن الصبَّاح"، التي تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

مسلسل “الحشاشين” من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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