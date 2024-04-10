الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إسلام جمال لـ"الدستور": المتحدة نجحت في تطوير الصناعة الفنية بشكل ملحوظ

اسلام جمال
اسلام جمال

قال الفنان إسلام جمال إنه لم يتوقع ردود الأفعال القوية التي تلقاها حول شخصية الملك شاه ضمن أحداث مسلسل “الحشاشين” الذي عرض ضمن موسم رمضان المنقضي.

وأضاف خلال تصريح خاص لـ“الدستور” أنه يحب الدراما التاريخية، ويعتبرها أنها حالة جميلة يدخل فيها الشخص ليعرف معلومات جديدة، فتفيد المشاهد، خاصة وإن صنعت بشكل جيد فتكون دراما مشرفة مثل الحشاشين، مشيرًا إلى أنه يتمنى تقديم أعمال من تلك النوعية، خاصة أن مصر لديها تاريخ عظيم لا ينتهي، ولدينا مبدعين كثيرون سواء صناع أو ممثلين، وإمكانيات عالية تستطيع منافسة الأعمال العالمية بجدارة.

وأكد أن مسلسل "الحشاشين" صنع على أعلى مستوى، من مخرج واعي لما يفعله جيدًا وبذل مجهود يحترم فيه لمدة عامان وأكثر، لافتًا انهم تدربوا لشهور متواصلة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيوف، والملابس التي تتصف بالثقل، فضلًا عن عام كامل واصل فيه بيتر ميمي مذاكرته لهذا العمل وتدريبهم وعمل بروفات مكثفة، مؤكدًا انه كانت هناك احترافية شديدة في التعامل داخل لوكيشن التصوير ومشاهد الحرب والسيطرة على عدد كبير من المجاميع.

 

وعن الماراثون الرمضاني المنقضي، قال إسلام جمال إن المنافسة الرمضانية الماضية قوية وشرسة، ومليئة بالأعمال التلفزيونية المحترمة والمنوعة، لافتًا انه يجد أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في تطوير الصناعة الفنية بشكل ملحوظ، وجعلت الدراما التلفزيونية في تواجد مستمر طوال العام، مما يوفر متعة للمشاهدين على مدار العام وفي الوقت ذاته فرص للممثلين للعمل دون توقف وتقديم كل ما هو جديد، بالإضافة إلى توفير مسلسلات الـ15 حلقة.

وأكد أن مسلسلات الـ 15 حلقة تجربة رائعة ومتميزة ويحبها جدًا، مشيرًا إلى ان اتجه الجمهور لهذه النوعية من الدراما التي تلخص المضمون في حلقات قليلة مبسطة ومركزة، فهناك أعمال لا تتحمل أن تكون أكثر من 15 حلقة، وهو ما حققته الشركة المتحدة.

اسلام جمال الحشاشين موسم رمضان مسلسل “الحشاشين” الملك شاه الدراما التاريخية

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